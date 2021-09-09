В Барнауле на продажу выставили замок из красного кирпича за 65 млн рублей

Большой трёхэтажный коттедж в стиле замка выставили на продажу в Барнауле. Общая площадь объекта, расположенного возле леса в нагорной части города, составляет 700 квадратных метров, а его стоимость – 65 млн рублей.
Дом расположен на участке 14 соток на Змеиногорском тракте, неподалёку от лыжной базы "Динамо". Само здание выполнено из газобетонных блоков и отделано красным кирпичом. Как отмечает продавец, к объекту уже подведён газ и центральные коммуникации.
Напомним, ранее на продажу в Барнауле выставили особняк в итальянском стиле с роскошным интерьером и испанским патио на территории. За двухэтажный объект общей площадью 427 квадратных метров в посёлке Фирсова Слобода владелец хочет выручить 55 млн рублей.
Комментарии
Дракон прилагается? если нет то ниннада
Эти зубцы на стенах на случай штурма?
это просто дно
Да все эти дворцы станут дворцами пионеров! Больных людей коллекционирующих деньги на принудительное лечение, а еще лучше на запад. Там их толерантные европецы подлечат.
дно? да кста в ров там есть? если нет то копайте, тогда куплю
Ой... Сначала там был просто дом. Ну на айс, судя по всему, на цыганскую семью, но все же. Долго-долго продавался. Видимо, продался таки. И на остове того дома начали городить ЭТО. Было интересно, что на итого нагородят. Ага, нагородили - теперь будут пытаться продать задорого)))
Мрачное здание. Школу там сделать для горы.
лютый недострой да ещё всего на 15 сотках ажна за 65 лямов - да вы с дуба рухнули!!!!
Мрачное здание. Школу там сделать для горы
сама доброта!!)))
Галкину предложите, он любит замки
9.09.2021 11:30
гость
Не надо. Будет на 7-ке ездить со своей радостной улыбкой до ушей.
9.09.2021 11:30
гость
и бабков ёжков
Че нинадо то.. я ему уже скинула посмотрит.
Почти миллион долларов, за коробку из газобетона в Барнауле...
Откуда они такой ценник ставят?! При наличии таких денег лучше самому построить свой замок, так будешь знать из чего он. А этот долгострой -пристрой как бы сносить не пришлось. Мне это напоминает аргументы РСП при выборе обеспеченного мужчины по поводу ребенка "Зато вам не надо за ним убирать, он уже ночами не плачет, уже готовенький". Да с деньгами все это минуешь наняв няню -сиделку так будешь знать что твой и твои гены. Очень сомнительная сделочка.
Кому он нужен
вся голытьба написала?
Это не тот дом который построен без разрешения и подлежит сносу?
В марте 2020 года мэрия предъявила иск о сносе дома на Змеиногорском тракте, 23. Этот объект зарегистрирован как двухуровневый дом, а по факту здесь располагается дворец в три этажа.
9.09.2021 12:37
- гость -
тебя ждали, теперь все
Боже, какая безвкусица
Что ни объявление - то реальный повод журналистам проверить "чистоту" и объекта и собственника. Кто в домике живёт? Кто в невысоком живёт? Одно дело дело, если собственник - предприниматель, вопросы пусть задаёт налоговая. А если чиновник?
Не так давно, года три назад, его на Авито за 5 000 000 рублей выставляли...
Знатная уродина!((
Интересно, кто архитектор?