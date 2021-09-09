В Барнауле на продажу выставили замок из красного кирпича за 65 млн рублей

Большой трёхэтажный коттедж в стиле замка выставили на продажу в Барнауле. Общая площадь объекта, расположенного возле леса в нагорной части города, составляет 700 квадратных метров, а его стоимость – 65 млн рублей.

Дом расположен на участке 14 соток на Змеиногорском тракте, неподалёку от лыжной базы "Динамо". Само здание выполнено из газобетонных блоков и отделано красным кирпичом. Как отмечает продавец, к объекту уже подведён газ и центральные коммуникации.

Напомним, ранее на продажу в Барнауле выставили особняк в итальянском стиле с роскошным интерьером и испанским патио на территории. За двухэтажный объект общей площадью 427 квадратных метров в посёлке Фирсова Слобода владелец хочет выручить 55 млн рублей.