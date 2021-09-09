Грузовик с чурками слетел с трассы и перевернулся в горах Алтая

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай при опрокидывании фуры пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария случилась 9 сентября около 00:30 в Улаганском районе на 5-м километре трассы Акташ – Улаган – Балыктуюль. Водитель КамАЗа, 32-летний мужчина, двигался со стороны села Улаган в сторону села Акташ, но не справился с управлением и съехал в кювет, где грузовик перевернулся.

"В результате ДТП в Акташскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и 18-летний пассажир. Водитель был трезвый", – говорится в сообщении.

В отношении водителя завели административное расследование на основании ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").