Очевидцы: Прусакова сама села в машину полиции и требовала её задержать

Сотрудники полиции не задерживали кандидата в Госдуму от КПРФ Марию Прусакову, она самостоятельно села к ним в машину. Об этом сообщает Telegram-канал "Красное солнце Алтая".

Согласно словам очевидцев, на встрече с избирателями в Индустриальном районе сотрудники полиции не задерживали кандидата, а лишь спокойно пытались вручить ей повестку. Однако Прусакова по непонятным причинам села в машину правоохранителей. Сотрудники просили её выйти из автомобиля, но она отказалась покидать авто.

Слова очевидцев подтверждаются и видеозаписью с места встречи с избирателями. На кадрах видно, что коммунистка спорит с полицейскими и требует вручить ей повестку в участке, после чего садится в машину.

В результате полицейские провезли коммунистку пару метров и высадили из транспортного средства.

Напомним, что ранее Telegram-канал алтайского крайкома КПРФ сообщил о якобы задержании Прусаковой. В разговоре с корреспондентом amic.ru Прусакова подтвердила факт задержания. Как она пояснила, по словам правоохранителей, коммунистка нарушает указ губернатора Алтайского края о противоковидных мерах, когда проводит встречи с избирателями. Из-за действующих ограничений кандидат в депутаты не может проводить встречу более чем с одним избирателем за раз.