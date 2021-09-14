Шукшинский фестиваль проведут на Алтае без красных дорожек и гуляний в Сростках

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдёт в 2021 году с 28 сентября по 2 октября без торжественных концертов, красных дорожек и гуляний на горе Пикет в Сростках. Причина – сложная эпидемиологическая ситуация в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
Как пройдёт фестиваль?
На закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей, с учётом разрешённой 50-процентной наполняемости залов. Торжественное открытие фестиваля состоится 28 сентября в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина, а закрытие и подведение итогов Шукшинского кинофестиваля – 1 октября на площадке городского Дворца культуры Бийска. В библиотеках будут проходить творческие встречи с писателями.
Какие фильмы вошли в конкурс?
11 картин. Фильмом-открытием станет лента "Земля Эльзы". Её съёмки проходили в Алтайском крае. Вот полный список конкурсной программы:
"Блокадный дневник", режиссер Андрей Зайцев;
"История одной картины", режиссёр Руслан Магомадов;
"Белый снег", режиссёр Николай Хомерики;
"Потанцуй со мной", режиссёр Никандр Фёдоров;
"Архипелаг", режиссёр Алексей Тельнов;
"Двое видели козу", режиссёр Андрей Носков;
"Последняя "Милая Болгария", режиссёр Алексей Федорченко;
"Земля Эльзы", режиссёр Юлия Колесник;
"Не называй меня Вася", режиссёр Альфия Шакирзянова;
"На дальних рубежах", режиссёр Максим Дашкин;
"Кроличья лапа", режиссёр Нана Джорджадзе.
Кроме этого, в рамках Шукшинского кинофестиваля состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. Организаторам поступило около 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу включено около 20 работ.
Где покажут фильмы?
Конкурсные показы всех программ пройдут в Барнауле в кинотеатрах "Премьера", "Пионер", сети "Киномир", а также кинозалах учреждений культуры в сёлах Поспелиха, Романово, Кулунда, Благовещенка, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское и городах Алейск, Славгород, Змеиногорск, Заринск, Яровое, Камень-на-Оби, Бийск.
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