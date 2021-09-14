Шукшинский фестиваль проведут на Алтае без красных дорожек и гуляний в Сростках

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдёт в 2021 году с 28 сентября по 2 октября без торжественных концертов, красных дорожек и гуляний на горе Пикет в Сростках. Причина – сложная эпидемиологическая ситуация в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Как пройдёт фестиваль?

На закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей, с учётом разрешённой 50-процентной наполняемости залов. Торжественное открытие фестиваля состоится 28 сентября в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина, а закрытие и подведение итогов Шукшинского кинофестиваля – 1 октября на площадке городского Дворца культуры Бийска. В библиотеках будут проходить творческие встречи с писателями.

Какие фильмы вошли в конкурс?

11 картин. Фильмом-открытием станет лента "Земля Эльзы". Её съёмки проходили в Алтайском крае. Вот полный список конкурсной программы:

"Блокадный дневник", режиссер Андрей Зайцев;

"История одной картины", режиссёр Руслан Магомадов;

"Белый снег", режиссёр Николай Хомерики;

"Потанцуй со мной", режиссёр Никандр Фёдоров;

"Архипелаг", режиссёр Алексей Тельнов;

"Двое видели козу", режиссёр Андрей Носков;

"Последняя "Милая Болгария", режиссёр Алексей Федорченко;

"Земля Эльзы", режиссёр Юлия Колесник;

"Не называй меня Вася", режиссёр Альфия Шакирзянова;

"На дальних рубежах", режиссёр Максим Дашкин;

"Кроличья лапа", режиссёр Нана Джорджадзе.

Кроме этого, в рамках Шукшинского кинофестиваля состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. Организаторам поступило около 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу включено около 20 работ.

Где покажут фильмы?

Конкурсные показы всех программ пройдут в Барнауле в кинотеатрах "Премьера", "Пионер", сети "Киномир", а также кинозалах учреждений культуры в сёлах Поспелиха, Романово, Кулунда, Благовещенка, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское и городах Алейск, Славгород, Змеиногорск, Заринск, Яровое, Камень-на-Оби, Бийск.