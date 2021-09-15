Серьёзный пожар произошёл возле Шинного завода в Барнауле

Фото: amic.ru, "Инцидент Барнаул"

Огромный столб чёрного дыма замечен в районе Шинного завода на пр. Космонавтов в Барнауле. Согласно фотографиям очевидцев, дым от пожара виден даже в другом конце города.

UPD. Как сообщили amic.ru в пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю, в проезде 9-м Заводском загорелась трансформаторная будка, однако серьёзность происшествия пока неизвестна.

Напомним, 12 августа крупный пожар произошёл на улице Сердюка в Алейске. Тогда площадь возгорания превысила 300 квадратных метров, а для тушения задействовали значительное количество пожарных расчётов. Известно, что в промышленном здании находилась техника.