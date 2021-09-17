Пять человек погибли в массовом ДТП на российской трассе

В Воронежской области пять человек погибли при столкновении двух легковушек с фурой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Авария случилась 17 сентября в 00:15 (мск) на трассе Р-298 в Панинском районе. Гружённый подсолнечником грузовик врезался в припаркованные Volvo и Ford Fusion.

"В результате ДТП погибли пять человек, двое пострадавших. По предварительной информации, среди погибших – ребёнок в возрасте шести-семи лет", – уточнили в пресс-службе.

Ранее грузовик с чурками слетел с трассы и перевернулся в горах Алтая. Травмы получили двое человек, их доставили в больницу.