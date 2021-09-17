Да будет тепло. Отопительный сезон в Барнауле начнётся 21 сентября

21 сентября в Барнауле официально начнётся отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Отмечается, что на подачу отопления всем потребителям и отладку гидравлического режима энергетикам потребуется около двух недель. Приоритет будет отдаваться социальным объектам: больницам, школам и детским садам.

Досрочная подача тепла организована в семь детских садов и одну детскую больницу. Ещё шесть объектов будут запущены в пятницу, 17 сентября. Это детские сады № 22, 164, 218, 221, дом-интернат для престарелых и инвалидов на Змеиногорском тракте, 73, а также Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4.

Всего энергетики получили 29 заявок на досрочную подачу ресурса, сообщили в пресс-службе СКГ.