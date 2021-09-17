Члены Общественной палаты Барнаула посетили открывшиеся избирательные участки в краевом центре. Общественники организовали мониторинг процесса голосования на избирательных участках во всех районах города. Первыми они посетили УИК № 231 (улица Интернациональная, 80) и УИК № 225 (проспект Ленина, 38). Об этом сообщает сайт барнаульской мэрии.

"Первое, что хотелось бы отметить, на участках в эти часы много избирателей, люди активно идут и голосуют. Члены участковых избирательных комиссий приветливы и доброжелательны, встречают избирателей, оказывают им всяческую поддержку в плане информирования и разъяснения. На избирательных участках представлены информационные стенды со сведениями о кандидатах в депутаты. За ходом голосования наблюдают аккредитованные представители политических партий, общественных объединений. В помещениях для голосования и на подступах к избирательным участкам дежурят сотрудники правоохранительных органов, обеспечивая охрану общественного порядка", – прокомментировал зампредседателя Общественной палаты города Пётр Фризен.

Особое внимание члены ОП уделили санитарным требованиям и обеспечению безопасности людей на избирательных участках. "По итогам посещения нескольких избирательных участков общее мнение членов палаты – организовано всё очень достойно, в соответствии с инструкциями Центральной избирательной комиссии РФ. Созданы все необходимые условия для избирателей, работы членов избирательных комиссий, наблюдателей, сотрудников полиции", – сказал общественник.

Отметим, все избирательные участки на входе оборудованы металлодетекторными рамками. Избирателям, приходящим на участки, предлагают обработать руки дезинфицирующим средством, пройти термометрию, обязательно наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции. На ряде избирательных участков предусмотрены отдельные входы и выходы для разведения людских потоков.