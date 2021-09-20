Жительница Барнаула лишилась 75 тысяч рублей, поверив лжебанкирам

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников и лишилась 75 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Со слов потерпевшей, с московского номера ей позвонили якобы сотрудники банка и доложили, что злоумышленники оформили на её имя кредит и деньги нужно обналичить.
"Следуя указаниям звонивших, заявительница заказала кредитную карту и в банкомате перевела 75 тысяч рублей несколькими операциями якобы на безопасные номера телефонов", – рассказали в ведомстве.
Вскоре 43-летняя горожанка поняла, что разговаривала с мошенниками и обратилась в полицию.
Ранее аферисты оформили кредит в размере 1,8 млн рублей на учительницу из Шипуновского района.
Комментарии
Ну сколько можно уже говорить про эту процедуру честного отъема денег? Наверно даже дети и то в курсе! Но нет же, находятся индивидуумы..! Уж если в 40 лет ума нет, то дальше по жизни его и не будет!
Мы вот с Калибром по совету независимых сми зашли на сайт умного голосования,зарегистрировались и последовали напечатанным в нём указаниям.Всё по честному,без дураков.Ждём благодарности.