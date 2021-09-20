Правительство утвердило график праздничных дней на 2022 год

Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год. Как сообщает ТАСС, в следующем году россиян ждут 27 праздничных, три сокращённых рабочих и 91 выходной день.

Согласно решению властей, на Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. Следующий праздничный день, 23 февраля, приходится на среду, поэтому нерабочим будет только один день.

В марте праздники продлятся с 6 по 8 число, а суббота, 5 марта, будет сокращённым рабочим днём.

В мае граждан ждут двое четырёхдневных каникул – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

День России, 12 июня, приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 13 июня. Таким образом, отдых продлится три дня подряд – с 11 по 13 июня.

Ещё три выходных дня подряд, с 4 по 6 ноября, ждут россиян по случаю Дня народного единства.