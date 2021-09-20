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"Буханка" на боку. УАЗ и иномарка столкнулись на площади Спартака в Барнауле

, ИА "Амител"
Отечественный автомобиль заблокировал одну из полос дороги

УАЗ-2206 и иномарка столкнулись возле трамвайных путей на площади Спартака в Барнауле. Согласно видеозаписи, опубликованной очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", от удара "буханка" завалилась на бок и перегородила одну из полос дороги.

На месте работали сотрудники ДПС. Информация о пострадавших и подробностях происшествия уточняется.

Напомним, 18 сентября в Алтайском крае на трассе Барнаул – Рубцовск перевернулся грузовик с прицепом. Согласно кадрам с места аварии, фура, гружённая пшеницей, полностью перекрыла проезжую часть, а содержимое высыпалось на трассу. Предположительно, грузовик столкнулся с "Газелью".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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