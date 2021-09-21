Завод механических прессов в Барнауле может стать банкротом

Налоговики обратились к барнаульскому Заводу механических прессов с банкротным иском. Об этом сообщает ИА Regnum.

Иск появился в базе суда 17 сентября, но пока его оставили без движения, чтобы дать предприятию время на устранение мелких недочётов.

Отмечается, что налоговая служба настаивает на признании завода банкротом по упрощённой процедуре.

Точная сумма задолженности неизвестна, но в мае 2020 года предприятие не смогло обжаловать решение о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов. Тогда по результатам проверки налоговики начислили заводу НДС в размере более 6,1 млн рублей, пени в размере более 2,8 млн и налог на прибыль в размере 1,2 млн рублей с пенями (405 тыс.) и штрафом (169 тыс. рублей).