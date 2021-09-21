Завод механических прессов в Барнауле может стать банкротом

Налоговики обратились к барнаульскому Заводу механических прессов с банкротным иском. Об этом сообщает ИА Regnum.
Иск появился в базе суда 17 сентября, но пока его оставили без движения, чтобы дать предприятию время на устранение мелких недочётов.
Отмечается, что налоговая служба настаивает на признании завода банкротом по упрощённой процедуре.
Точная сумма задолженности неизвестна, но в мае 2020 года предприятие не смогло обжаловать решение о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов. Тогда по результатам проверки налоговики начислили заводу НДС в размере более 6,1 млн рублей, пени в размере более 2,8 млн и налог на прибыль в размере 1,2 млн рублей с пенями (405 тыс.) и штрафом (169 тыс. рублей).
Комментарии
Во всём надо видеть плюсы. Даже если он обанкротится, чего очень не хочется, то строители смогут застроить пространство между Ленина-Калинина жильём и хотя бы временно отстать от центра города. А по железной дороге, которая идёт на завод, можно пустить рельсовые автобусы до ЖД вокзала
Ну вот...опять .
Вчера писали что-то про Табунский элеватор,Коротоякский элеватор, что-то по делу о банкротстве "Краснощёковского ХПП. Что тяжбы идут с 2018 года, но до сих пор не разрешены.
А так хочется читать о возрождении промышленности,аграрного производства в крае!
И это в городе получившем стелу трудовой доблести?! Да это диверсия не иначе!
Останется одна торговля
Ну вот пространство для нового ТЦ освободиться!
хорошо завод поработал долго! пора и честь знать!
Там от завода один цех остался, все в аренде, кругом уныние...(