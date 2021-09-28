Осенние сугробы. В несколько регионов России зима пришла в сентябре

Кемерово, Иркутск, Красная Поляна – в некоторые регионы страны зима пришла в конце сентября. Авто буксуют, трассы перекрывают, ветки деревьев под тяжестью снега падают. Местные жители снимают это всё и делятся в Сети зимними кадрами.