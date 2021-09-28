Вторник, 28 Сентябрь, 11:11

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,66
€ 85,04
6°


6312185 +23508
Обь
22см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Осенние сугробы. В несколько регионов России зима пришла в сентябре

, ИА "Амител"
Вместо золотой осени – снегопады и минусовая температура

Кемерово, Иркутск, Красная Поляна – в некоторые регионы страны зима пришла в конце сентября. Авто буксуют, трассы перекрывают, ветки деревьев под тяжестью снега падают. Местные жители снимают это всё и делятся в Сети зимними кадрами.

Материалы по теме

 


Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:01
Житель Алтайского края хотел разбогатеть на акциях и перевёл мошенникам 1,2 млн рублей 0
10:40
Барнаульское "Динамо" в меньшинстве проиграло ульяновской "Волге" 1
10:25
Всегда на связи: как алтайские компании используют мобильный интернет "Ростелекома" 0
10:23
Жителям Заринска почти год придётся ждать моста, соединяющего два района 0
10:08
14-летний подросток в серой куртке пропал в Барнауле 0
09:53
Неужели "собянинские"? На подъезде к Барнаулу заметили трамваи 17
09:33
500 деревьев посадят в Барнауле 1
09:18
Сеть барнаульских ресторанов извинилась за рекламу с темнокожим 32
09:03
Вопреки разлуке. Пассажиры железной дороги передадут добрые пожелания близким по радио 0
08:51
Инфекционист рассказал, сколько ещё может продлиться пандемия 2
08:37
Мэрия запретила пристраивать к "офиснику" на улице Малахова трёхэтажный корпус 6
08:22
Счётная палата заявила о риске образования ипотечного пузыря в России 7
08:03
Госпожа канцлер, до свидания. Изменятся ли отношения России и Германии после ухода Меркель 20
07:50
Четыре отеля и казино построят в Алтайском крае к 2025 году 8
07:35
Особенный вид удовольствия. Золотая осень в Горном Алтае 7
07:21
Жителя Алтайского края обвиняют в избиении сожительницы до смерти 0
07:02
Как голосовали русские за рубежом на выборах в Госдуму по алтайским округам 3
06:49
Отказаться от оплаты. Юристы рассказали о компенсациях за проблемы с отоплением 4
06:37
АГУ вошёл в программу "Приоритет 2030" и получит грант в 100 млн рублей 1
06:21
Осенние сугробы. В несколько регионов России зима пришла в сентябре 0
06:02
Утренний туман. О погоде в Алтайском крае 28 сентября 0
23:58
Такой день. Замерзающие жители Славгорода и уход знаменитого алтайского егеря 0
23:34
Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах 15
22:58
У Ларисы Гузеевой подтвердился коронавирус 0
22:33
"Мужское государство" напало на барнаульскую сеть ресторанов за рекламу с темнокожим 20
21:56
Из России вывезли рекордный за всю историю объём зерна 12
21:25
Жителя Алтайского края обвиняют в смерти дочери, на которую упала незакреплённая дверь 0
20:57
890 тысяч туристов посетили Алтайский край за лето 2021 года 0
20:22
"Когда уже будет конкретика". Песков ответил на вопрос о концепции развития городов Сибири 10
19:55
Исполнительный секретарь "Коммунистов России" Малинкович примет мандат депутата АКЗС 3
19:17
Правительство не поддержало законопроект КПРФ об отмене пенсионной реформы 14
18:46
В Алтайском крае хотят ввести штрафы за продажу баллонов с газом детям 2
18:34
В России начнутся испытания новой вакцины от коронавируса 3
18:15
Пандемия понизила среднюю продолжительность жизни до уровня Второй мировой войны 1
17:55
Представители церкви в Алтайском крае обеспечили 12 семей углём 1
17:35
Какая погода будет в Алтайском крае в последнюю неделю сентября и где уже началась "зима"? 0
17:21
Знаменитый борец с браконьерами покинул заказник в Алтайском крае из-за маленькой зарплаты 10
17:09
Глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский попал в больницу после выборов 2
16:59
Социал-демократическая партия Германии выиграла на выборах в Бундестаг 0
16:45
Американский маркетплейс подал апелляцию на решение барнаульского суда о блокировке сайта 4
16:27
Владимир Путин поздравил партию "Единая Россия" с лидерством на выборах в Госдуму 0
16:14
Алтайская ФАС поймала "ВымпелКом" на нарушении закона о рекламе 2
15:55
Из-за пандемии в России увеличилось количество школьников с лишним весом 5
15:43
Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус и поражением почек 5
15:25
Помоги другому. Какую поддержку получают алтайские социальные предприниматели 0
15:10
Злостные неплательщики алиментов из Алтайского края за год выплатили два миллиона рублей 2
14:52
Пострадавшая от рук барнаульских стоматологов собирается судиться с "Катунью 24" 3
14:39
На автовокзале в Барнауле неизвестные напали на мужчину и отняли у него 300 рублей 13
14:19
Жители Славгорода из-за холода в квартирах вынуждены греться бутылками с кипятком 18
14:03
В Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.