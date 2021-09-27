Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах

Президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в России.

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", – поручил Путин.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила решение, как справиться с дефицитом трудовых мигрантов в России. По её мнению, их можно заменить выпускниками девятых классов, которые не собираются продолжать обучение.