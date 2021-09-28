Суд обязал районные власти в Алтайском крае восстановить автобусное сообщение между сёлами

Власти Немецкого национального района восстановят автобусное сообщение между сёлами, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Ранее на отсутствие муниципальных маршрутов в этом районе в надзорное ведомство пожаловались местные жители, из-за чего они вынуждены обращаться к дорогостоящим услугам частных перевозчиков.

После этих жалоб прокуратура организовала проверку и установила, что в нарушение закона в районе действительно не утверждены муниципальные маршруты пассажирских перевозок и нет транспортного сообщения между сёлами и райцентром.

В связи с этим прокурор направил в суд иск к районной администрации с требованием пустить автобусы в сёла. Суд, в свою очередь, встал на сторону ведомства и обязал местные власти организовать транспортное обслуживание.

"На администрацию Немецкого национального района возложена обязанность до 1 сентября 2022 года организовать транспортное обслуживание населения между сёлами Гришковка, Николаевка, Кусак, Шумановка, Дегтярка, Камыши, Орлово, Подсосново, Полевое, Протасово, Редкая Дубрава и административным центром муниципального образования – селом Гальбштадт – по утверждённым муниципальным маршрутам регулярных перевозок", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школы Алтайского края до конца года получат на 40% больше автобусов, чем в прошлом году.