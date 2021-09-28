Власти Барнаула объяснили, почему на мосту по улице Кутузова не велись работы в выходные

Барнаульские власти объяснили, почему горожанам пришлось стоять в пробках на мосту по улице Кутузова в выходные. Бетонный состав, используемый в работах, должен был высохнуть.

Дорожники залили швы, но продолжать работы можно было только после полного высыхания раствора. По этой причине 25 и 26 сентября на мосту не велись ремонтные работы.

"Для выполнения работ по ремонту деформационного шва необходимо выполнить демонтаж существующего шва, омоноличивание краёв шва ремонтным бетонным составом с установкой анкеров, который должен высыхать и набирать прочность в течение двух суток", – сообщили городские власти.

Теперь рабочие приступят к демонтажу старого асфальта и укладке нового. Новое покрытие будет высыхать сутки. Ещё сутки потребуются на высыхание после работ по установке металлических конструкций деформационного шва с заливкой полимерным составом.

Только после этого движение по мосту можно будет открывать.

Напомним, что в прошедшие выходные барнаульцы пожаловались на заторы на мосту через реку Пивоварку по улице Кутузова. В выходной день на участке с реверсивным движением собрался затор, а тем временем рабочих на перекрытой для ремонта полосе не видно, несмотря на то, что погода позволяет проводить работы.