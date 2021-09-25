Суббота, 25 Сентябрь, 22:39

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,01
€ 85,68
8°


6312185 +23508
Обь
26см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Барнаульцы возмущаются полукилометровой пробке на мосту по улице Кутузова в выходной день

, ИА "Амител"
На важном участке дорожной сети ввели реверсивное движение, однако подрядчик не торопится заканчивать ремонт
Фото: 'Яндекс.Пробки'

Фото: "Яндекс.Пробки"

Барнаульцы возмущаются образовавшейся пробке на мосту через реку Пивоварку по улице Кутузова. В выходной день на участке с реверсивным движением собрался затор, а тем временем рабочих на перекрытой для ремонта полосе не видно, несмотря на то, что погода позволяет проводить работы.

Напомним, что на дороге временно организовали реверсивное движение – подрядчик ведёт реставрацию деформационных швов на стыке моста с дорожным полотном. Ориентировочный срок завершения работ – до 30 октября. При этом пресс-центр мэрии тогда отмечал, что исполнитель ремонта планировал закончить их в середине месяца, однако справятся ли дорожники с таким обещанием – неизвестно. Жители краевой столицы удивляются, почему подрядчик упускает возможность поскорее закончить работы, пропуская пригодные для этого дни.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 15:20 затор в одном из направлений растянулся от моста до улицы Загородной – почти на 450 метров. Читатели amic.ru опасаются, что в будний день ситуация станет значительно хуже и проезд по улице Кутузова, по которой барнаульцы добираются домой в обход загруженного центра города, будет практически недоступен.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.09.2021 16:27
- гость -

А потом подрядчики и верещат, что все подорожало и денег нет, требуя пересмотреть стоимость ремонта и увеличить финансирование из бюджета!

25.09.2021 16:31
- гость -

А заказчик не в состоянии проконтролировать скорость выполнения работ? Из каких нормативов требуется целый месяц на заделку швов на таком маленьком мосту?
Может пора таких подрядчиков не нанимать на работы? Или это подрядчик из числа приближенных к заказчику?

25.09.2021 16:38
Лесопатологи бьют в набат

Там нужен ещё один мост — Боровую или даже Краевую соединить с Гоголя. Заодно и саму Кутузова разгрузить

25.09.2021 18:07
ЭЛЕКТОРАТ

Да где этих пробок нет? Они по всему городу, для такого города можно сказать дорог нет! Например, вместо 4 полос, есть только узенькие 2 полосы, И так по всему городу. Кроме того, огромное количество лежачих полицейских, просто достали!

25.09.2021 21:00
татьна

ни чего страшного. это только утром всемна работу . и вечером тоже самое.в обед все норма как при обычном светофоре.ну ремонт же.ждите отремонтируют и вперед . а мы привыкли что при ре монте что без него пробка всегда в это время.

25.09.2021 21:05
Вогнутый Дядька

Нет никакой пробки, не выдумывайте

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
21:58
Четырёх человек спали из пожара в Рубцовске 0
20:58
Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в России к минимуму 1
19:57
Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России количеству смертей от COVID-19 за сутки 0
18:55
Названа стоимость одного дня лечения пермского стрелка 2
18:35
Доктор Мясников назвал группу людей, защищённую от коронавируса 0
17:58
Депутата АКЗС собираются оштрафовать за нарушение ковидных мер во время одиночного пикета 1
17:37
Автомобиль перевернулся на крышу в центре Барнаула 0
16:59
Назван недостаток самого дорогого iPhone 0
16:32
Поистине волшебно. Барнаульцы оценили изменения в Мизюлинской роще 9
15:58
Ещё 22 тысячи случаев COVID-19 зарегистрировали в России 0
15:32
Барнаульцы возмущаются полукилометровой пробке на мосту по улице Кутузова в выходной день 6
14:56
Ещё 25 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 0
14:31
Россиянам рассказали о распространённой схеме мошенничества со страхованием 0
13:59
Жителя Алтайского края осудили на 20 лет за жестокое убийство пенсионера 3
13:31
Эксперт объяснил причину прироста заболеваемости COVID-19 в России 17
12:59
Большой собор Александра Невского открыли и освятили в Барнауле 4
12:27
"Жить на два города". Прусакова останется главой алтайского КПРФ после перехода в Госдуму 19
11:58
Барнаульского предпринимателя осудят за укрытие 16,5 млн рублей налогов 1
11:31
В двух российских городах все школы перевели на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ 7
10:59
ГИБДД усилит контроль за пьяными водителями на барнаульских дорогах 5
10:27
Двое детей впали в кому после отравления на Сахалине 1
09:51
Врач заявила о связи между горячим чаем и развитием онкозаболеваний 1
09:16
"Эту игру я проиграла": как кандидаты реагировали в соцсетях на проигрыш на выборах в АКЗС 24
08:31
Попова назвала новую группу риска по гриппу россиян 2
08:02
Квест по мистическому Барнаулу и долгожданная экранизация "Дюны". Как провести выходные 0
07:30
Оппозиционный Камень и лояльная Белокуриха. Как завершились выборы в муниципалитетах 2
07:01
Ученье – свет, а жизнь дороже. Ошибки школьников, которые достойны пятёрки 4
06:33
Приметы 25 сентября. Кому не страшно в Змеиный день идти в лес и зачем ловить зайца 0
06:03
Дождь и холод до +7 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 сентября 0
23:59
Такой день. Спор депутатов Барнаула о ценах на проезд и холодные выходные в Алтайском крае 0
23:30
Барнаульский автоцентр ответил на жалобы жительницы Заринска на "кабальный" автокредит 14
22:57
Назван минимальный размер пенсии, на который можно питаться "по-человечески" 8
22:30
"Алтайская шпионка" Мария Бутина получила мандат в Госдуму от главы Кировской области 35
21:52
Гинцбург: человечество может не перенести второе испытание пандемией 3
21:27
В Тюмени школьный охранник набросился на детей с кулаками 8
20:57
Барнаульцы просят установить светофор на одной из городских остановок 5
20:26
"Стечение обстоятельств". Старший гид рассказал о причинах гибели туристов на Эльбрусе 0
19:57
Талантливые барнаульские школьники получили единовременную выплату от главы города 0
19:29
Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 зарегистрировали в России 0
18:47
Нескольким категориям водителей необходимо пройти техосмотр в ближайшее время 1
18:11
ВТБ снизил ставки по программам льготной ипотеки 0
17:55
Местами заморозки до -8. Какая погода будет в Алтайском крае с 25 по 27 сентября? 2
17:31
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися 5
17:16
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришёл в сознание 3
17:05
Цены на социально значимые продукты на Алтае оказались самыми низкими в Сибири 9
16:49
"Покраснели", но не до конца: как изменился баланс сил в АКЗС. Инфографика 3
16:35
Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило 76 тысяч человек 0
16:28
С заботой о близких. Tele2 дарит скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения   0
16:19
Ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о мистическом событии в горах Алтая 0
16:02
"Красный блогер" Красильников может стать барнаульским депутатом от КПРФ 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.