Барнаульцы возмущаются полукилометровой пробке на мосту по улице Кутузова в выходной день

Барнаульцы возмущаются образовавшейся пробке на мосту через реку Пивоварку по улице Кутузова. В выходной день на участке с реверсивным движением собрался затор, а тем временем рабочих на перекрытой для ремонта полосе не видно, несмотря на то, что погода позволяет проводить работы.

Напомним, что на дороге временно организовали реверсивное движение – подрядчик ведёт реставрацию деформационных швов на стыке моста с дорожным полотном. Ориентировочный срок завершения работ – до 30 октября. При этом пресс-центр мэрии тогда отмечал, что исполнитель ремонта планировал закончить их в середине месяца, однако справятся ли дорожники с таким обещанием – неизвестно. Жители краевой столицы удивляются, почему подрядчик упускает возможность поскорее закончить работы, пропуская пригодные для этого дни.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 15:20 затор в одном из направлений растянулся от моста до улицы Загородной – почти на 450 метров. Читатели amic.ru опасаются, что в будний день ситуация станет значительно хуже и проезд по улице Кутузова, по которой барнаульцы добираются домой в обход загруженного центра города, будет практически недоступен.