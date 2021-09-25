Барнаульцы возмущаются полукилометровой пробке на мосту по улице Кутузова в выходной день

Барнаульцы возмущаются образовавшейся пробке на мосту через реку Пивоварку по улице Кутузова. В выходной день на участке с реверсивным движением собрался затор, а тем временем рабочих на перекрытой для ремонта полосе не видно, несмотря на то, что погода позволяет проводить работы.
Напомним, что на дороге временно организовали реверсивное движение – подрядчик ведёт реставрацию деформационных швов на стыке моста с дорожным полотном. Ориентировочный срок завершения работ – до 30 октября. При этом пресс-центр мэрии тогда отмечал, что исполнитель ремонта планировал закончить их в середине месяца, однако справятся ли дорожники с таким обещанием – неизвестно. Жители краевой столицы удивляются, почему подрядчик упускает возможность поскорее закончить работы, пропуская пригодные для этого дни.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 15:20 затор в одном из направлений растянулся от моста до улицы Загородной – почти на 450 метров. Читатели amic.ru опасаются, что в будний день ситуация станет значительно хуже и проезд по улице Кутузова, по которой барнаульцы добираются домой в обход загруженного центра города, будет практически недоступен.
Комментарии
А потом подрядчики и верещат, что все подорожало и денег нет, требуя пересмотреть стоимость ремонта и увеличить финансирование из бюджета!
А заказчик не в состоянии проконтролировать скорость выполнения работ? Из каких нормативов требуется целый месяц на заделку швов на таком маленьком мосту?
Может пора таких подрядчиков не нанимать на работы? Или это подрядчик из числа приближенных к заказчику?
Там нужен ещё один мост — Боровую или даже Краевую соединить с Гоголя. Заодно и саму Кутузова разгрузить
Да где этих пробок нет? Они по всему городу, для такого города можно сказать дорог нет! Например, вместо 4 полос, есть только узенькие 2 полосы, И так по всему городу. Кроме того, огромное количество лежачих полицейских, просто достали!
ни чего страшного. это только утром всемна работу . и вечером тоже самое.в обед все норма как при обычном светофоре.ну ремонт же.ждите отремонтируют и вперед . а мы привыкли что при ре монте что без него пробка всегда в это время.
Нет никакой пробки, не выдумывайте