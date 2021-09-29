Дорожный "узелок". Как десятилетний долгострой в Барнауле может помешать расширению улиц

Проект магазина на ул. Солнечная Поляна, 24д / Автор: Платон Шипилов

Двухэтажный недострой, который более десяти лет находится на пересечении улиц Георгия Исакова и Солнечная Поляна, планируют реконструировать. В обновлённом здании собственники намерены открыть кафе и магазин. Эскизы будущего объекта рассматривали на градостроительном совете 23 сентября. У экспертов не возникло вопросов к архитектуре строения, однако они обратили внимание, что магазин планируют возвести почти на дороге, и в будущем он может помешать расширению улиц.

Каким будет новый объект?

Недостроенное здание на ул. Солнечная Поляна, 24д, много лет было заброшено, а площадка огорожена забором. Сейчас собственники всё-таки решили возобновить стройку, однако существующее здание они не намерены достраивать: его разберут, оставив лишь подвальное помещение. Как отметил архитектор проекта Платон Шипилов, в новом объекте оно станет техническим подпольем.

Из документации к проекту:

Здание запроектировано одноэтажным, с двумя входами. Объект разделён на два отдельных торговых зала и пункт общественного питания, каждый имеет свои подсобные, бытовые помещения. Магазин планируют построить из металлокаркаса, стены – из сэндвич-панелей с облицовкой алюминиевыми композитными панелями.

"Более десяти лет на участке существует недостроенное двухэтажное здание из силикатного кирпича, рядом никаких объектов не находится. Недострой расположен на перекрёстке и привлекает внимание. Место интересное, для того чтобы что-то построить", – сообщил проектировщик.

"Зачем он нужен"?

Именно месторасположение объекта стало главной темой для дискуссии среди членов градсовета. Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко заметил, что магазин спроектирован близко к проезжей части и в будущем может помешать расширению улицы Георгия Исакова. А планы по развитию дороги могут появиться, когда начнётся застройка гигантского квартала на окраине Барнаула.

Строительство жилья в квартале, расположенном на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной, – приоритетный для города вопрос. Общая площадь участка составляет 900 га, однако большая часть попадает в седьмую подзону, и строительство на ней запрещено. Под многоэтажные дома в перспективе могут отдать 400 га. Алтайские строители уже попросили включить эту площадь в генплан Барнаула, и мэрия пообещала это сделать.

"Советские проектировщики, закладывая улицы Антона Петрова, Георгия Исакова, Юрина, сделали их широкими, на перспективу. Но потом возник посёлок Солнечная поляна. А за ним будем строить огромный-огромный квартал. Возникла проблема – как дальше: посёлок мы не можем перестроить, пробить улицы. Этот объект для улицы Георгия Исакова навсегда закрывает возможность расширения. А зачем он там нужен? А там [в квартале] 200 тыс. жителей, целый Камень-на-Оби, каким образом они будут выезжать? На Павловский тракт? Там и так места нет. Надо хоть как-то о градостроительстве задумываться", – отметил Евгений Носенко.

Начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв обратил внимание, что у собственника оформлены и зарегистрированы права на участок, а потому юридических препятствий для строительства на этой земле нет.

"Есть границы территорий общего пользования, есть проект планировки улично-дорожной сети, который определяет перспективную застройку объектов дорожной сети. Можно в рабочем порядке рассмотреть [этот вопрос]. Я не вижу принципиальной позиции. Объект может существовать, правоотношения оформлены, возможности для изъятия земли нет", – объяснил чиновник.

Однако замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров с мнением коллеги не согласился: он отметил, что город может изъять у собственника участок, если начнётся расширение улиц. Пока же город этого делать не планирует.

"С точки зрения перспективы развития в случае острой необходимости данный объект попадает под процедуру изъятия, если такое решение будет принято для развития дорожной сети. Здесь узелок может быть развязан. Но сегодняшние реалии – можем ли мы сегодня позволить себе развитие дорожной сети в этой части?" – отметил Фёдоров.

Учесть перспективы

Тему перспективного расширения барнаульских улиц поддержали и остальные члены градсовета. По мнению руководителя СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергея Шадрина, проект не показывает, как рядом с участком будет организовано движение пешеходов:

"К архитектуре, объёму претензий нет. Образ маленького магазина. Но такой ли магазин нужен? Солнечная Поляна – конечная улица, в которую упирается Георгия Исакова. Слева и справа многоэтажная застройка. То есть это здание стоит на замыкании широкого бульвара. Если же Георгия Исакова будет дальше застраиваться, это будет узкая улочка. Почему это здание сидит на красных линиях? Не хватает анализа градостроительной ситуации. Где тротуары, остановка общественного транспорта?"

Кроме того, как заметил архитектор мастерской "Альфа-Проект" Вадим Ломакин, объект слишком велик для участка: по проекту парковочные места для посетителей разместились с торца здания, там, где предполагается загрузка-выгрузка товара. Эксперт отметил, что этого быть не должно, а потому предложил скорректировать эскизные решения.

"Объект необходимо отодвинуть вглубь участка, учитывать перспективу дальнейшего развития, разбираться с парковками и провести серьёзный градостроительный анализ", – резюмировал Ломакин.

Остальные члены градсовета с этим мнением согласились, и проект отправили на переработку.