Российским военным и силовикам дополнительно проиндексируют выплаты

Военным и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют выплаты ещё на 5% в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно", – приводит слова главы государства РИА Новости.
Кроме того, в ближайшие два года денежное довольствие правоохранителей будет расти по 9% ежегодно. Это сократит разрыв между доходами силовиков и выплатами военным, пояснил Путин.
Ранее президент поручил индексировать денежное довольствие военных в 2022 и 2023 годах выше уровня инфляции.
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Это сократит разрыв между доходами силовиков и выплатами военным, пояснил Путин.
А разрыв между доходами силовиков и выплатами военным и других бюджетников - врачей, учителей Воффка Квакин не желает сократить?
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С начала 2019-2020 учебного года педагоги муниципальных общеобразовательных организаций переведены на отраслевую (окладную) систему оплаты труда. Минимальные оклады педагогическим работникам установлены по профессиональным квалификационным группам.
В части оплаты труда педагогических работников краевых учреждений, подведомственных Минобрнауки, с 1 сентября 2021 года для достижения уровня гарантированной части 70% осуществлена индексация оклада (ставки заработной платы).
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