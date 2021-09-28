Российским военным и силовикам дополнительно проиндексируют выплаты

Военным и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют выплаты ещё на 5% в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно", – приводит слова главы государства РИА Новости.

Кроме того, в ближайшие два года денежное довольствие правоохранителей будет расти по 9% ежегодно. Это сократит разрыв между доходами силовиков и выплатами военным, пояснил Путин.

Ранее президент поручил индексировать денежное довольствие военных в 2022 и 2023 годах выше уровня инфляции.