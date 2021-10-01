В Омск и Норильск. Авиакомпания NordStar запускает новые рейсы из Барнаула

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на рейсы из Барнаула в Омск и Норильск. В эти города воздушные суда авиакомпании начнут летать с 3 октября 2021 года.

Рейсы из Барнаула в Омск будут выполняться еженедельно по воскресеньям в 16:00 по местному времени. Прибытие в Омск – в 16:40 по местному времени. Обратный рейс из Омска в Барнаул также по воскресеньям – в 22:10 по местному времени, прибытие – в понедельник в 00:50 по местному времени.

Рейсы из Барнаула в Норильск и обратно будут выполняться еженедельно по понедельникам: вылет – в 04:00 по местному времени, прибытие – в 07:15 по местному времени. Обратный рейс из Норильска в Барнаул – по воскресеньям в 11:25 по местному времени, прибытие – в 14:25 по местному времени.

Благодаря новым рейсам авиакомпании NordStar жители Алтайского края получат новые возможности для деловых и туристических поездок. Все рейсы будут выполняться на комфортабельных самолётах Boeing 737-800 с эконом- и бизнес-классом обслуживания.

Авиабилеты на эти и другие рейсы авиакомпании NordStar можно оформить на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, билетных агентствах города, а также через контактный центр по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.