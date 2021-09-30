Активисты очистили водопад на реке Пивоварке от мусора

30 сентября водопад на барнаульской реке Пивоварке был очищен от мусора, сообщает официальный сайт Барнаула. Участники акции собрали 40 мешков мусора и несколько кубометров валежника.

В акции приняли участие сотрудники Кадастровой палаты, представители отделения Российского экологического общества в Алтайском крае и автор мусороудерживающей речной установки Виталий Аверьянов. По словам одной из участниц, вся пойма реки была завалена пластиковыми бутылками, пакетами и упаковками от чипсов. Треть собранного мусора была вытащена из воды.

"Свалки в поймах городских рек – одна из болевых экологических точек на карте Барнаула. Накапливаясь, этот мусор превращается в уродливые мини-свалки. В такой ситуации есть всего один выход – засучить рукава и убрать всё своими силами. Экологические субботники очень нужны", – рассказывает председатель Молодёжного совета региональной Кадастровой палаты Екатерина Лузина.