В Барнауле сотрудники ГИБДД и приставы ловят должников на дорогах

Сотрудники ГИБДД и приставы с 30 сентября до 7 октября будут ловить должников на дорогах Барнаула. О проведении рейда "Должник" сообщили в региональном ГИБДД.
Автолюбителям напомнили, что все штрафы нужно оплачивать в течение 60 дней. Если водитель не имеет документа об оплате штрафа, то материалы дела будут переданы судебному приставу.
Неоплата в установленный срок может повлечь наложение штрафа в двукратном размере либо арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Ранее сообщалось, что в правительственной комиссии одобрили проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у людей, которых признали невыездными из-за долгов и неисполнения ими судебных решений.
Комментарии
Т.е. ловить должников в ГИБДД инспекторы есть, а контролировать состояние дорожной безопасности у них нет сотрудников!
а не поймаете. я в это время ездить не буду.
"либо арест на 15 суток,", за штраф в тысячу рублей, человека арестуют на 15 суток. Ну и сколько государство потратит на содержание арестованного?
Очередей нет, как то вяло работают......
1.10.2021 12:38
- гость -
а это профилактика.. В следующий раз штрафы заплатит без лишних размышлений