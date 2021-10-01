В Барнауле сотрудники ГИБДД и приставы ловят должников на дорогах

Сотрудники ГИБДД и приставы с 30 сентября до 7 октября будут ловить должников на дорогах Барнаула. О проведении рейда "Должник" сообщили в региональном ГИБДД.

Автолюбителям напомнили, что все штрафы нужно оплачивать в течение 60 дней. Если водитель не имеет документа об оплате штрафа, то материалы дела будут переданы судебному приставу.

Неоплата в установленный срок может повлечь наложение штрафа в двукратном размере либо арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее сообщалось, что в правительственной комиссии одобрили проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у людей, которых признали невыездными из-за долгов и неисполнения ими судебных решений.