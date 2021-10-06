В МРОТ не влезет. Как подорожали продукты на Алтае и на сколько "полегчали" наши корзины?

В России, похоже, дорожает вообще всё. Производители самых разных товаров наперебой предупреждают о грядущем росте цен. Повышение стоимости они объясняют по-разному: пандемией, подорожанием топлива (а также древесины и металла), неурожаем, "бешеным" экспортом или наглыми перекупщиками. Разве что ретроградный Меркурий в числе причин пока не называют. Например, молодой картофель подорожал в два раза по сравнению с прошлым годом. А макароны, скорее всего, скоро "взлетят" в цене на 40%.

И это при том, что "неприличное" подорожание жизненно важных продуктов ещё год назад возмутило даже Владимира Путина. По его поручению власти в течение года всеми силами пытались сдержать рост цен на гречку, муку, подсолнечное масло и многое другое. Amic.ru сравнил цены сентября 2020 года и сентября 2021-го (по сводкам Алтайкрайстата) и выяснил, насколько за год в регионе подорожали жизненно необходимые продукты.

А ещё мы придумали занимательную задачку: прикинули, сколько еды можно было бы купить на минимальный размер оплаты труда сейчас и год назад. Спойлер: наш МРОТ, пусть и вырос на 5,4%, "похудел" почти на 200 кг картошки. О том, как изменились цены за год на самые важные продукты, – в материале amic.ru.

Картофель

Мало какой российский стол обходится без картошки. За это её и прозвали "вторым хлебом". Но скоро, кажется, просто станут именовать "золотым яблоком". За год картофель подскочил в цене сразу на 40% – с 17,65 до 24,75 рубля за килограмм. Хотя продукт и сезонный (стоимость "скачет" в течение года), цены мы сравнили на конец сентября, когда выкапывают новый урожай.

Если год назад на один МРОТ (13 949 рублей в 2020 году для Алтайского края) можно было купить 790 кг картошки, то сейчас МРОТ (14 710 рублей) вам хватит на 594 кг. То есть минимальный размер оплаты труда хоть и вырос на 761 рубль, но при этом всё равно "похудел" на 196 кг картофеля.

А скоро, похоже, наступит настоящая картофельная катастрофа. По словам алтайских фермеров и предпринимателей, розничная цена за килограмм молодых клубней уже доходит до 40-50 рублей. И будет расти ещё. По самым пессимистичным прогнозам, к весне 2022 года цена за килограмм картофеля вообще достигнет сотни рублей.

Всё дело в том, что во многих регионах страны и за рубежом картошечка в этом году не уродилась. Поэтому на Алтай приехали скупщики, которые забирают продукт по любой цене. Они взвинтили оптовые цены до 30-35 рублей за килограмм, а цена за мешок уже перевалила за тысячу рублей. И те, кто раньше покупал на зиму 6-7 мешков картошки, в этом году ограничился только двумя.

Похоже, скоро нам придётся вспоминать рецепты из репы: до привоза в Россию картофеля именно она была "вторым хлебом".

Макароны

Макароны – ещё один важный продукт для российского потребителя. Мы давно привыкли, что это вкусно, сытно, быстро и, главное, недорого. Но привычки, судя по всему, пора менять. За год продукт подорожал на 29,6%, а средняя розничная цена килограмма теперь составляет больше 80 рублей. Ещё год назад 1 кг макарон в Алтайском крае можно было купить за 62 рубля.

В конце 2020 года цены на макароны неприятно удивили даже президента России Владимира Путина.

"Макароны дорожают. Это что? Это с какой стати?" – возмущался глава государства во время своей большой пресс-конференции.

Но существенно изменить ситуацию пока не удалось. Макароны за 12 месяцев стали дороже на 18 рублей. А производители предупреждают, что совсем скоро цены вырастут ещё. России грозит дефицит твёрдой пшеницы, уверен директор холдинга "Алтан" (владеет Поспелихинской макаронной фабрикой) Валерий Покорняк. Ситуация почти такая же, как с ценами на картошку. Во всём мире – неурожай, а потому цены на сырьё резко подскочили. Теперь крупные перекупщики ездят по регионам (и на Алтае тоже), забирают пшеницу "по любой цене" и надеются потом продать её за рубеж.

Крупнейшие производители макарон России написали письмо Владимиру Путину с просьбой запретить экспорт пшеницы до августа 2022 года. Если этого не сделать, то уже с 2022 года цены на макаронные изделия "взлетят" сразу на 40%.

Гречка

Гречка, которую часто покупают практически в каждой семье, за год подорожала почти на 13 рублей (18,2%). Сейчас килограмм крупы в Алтайском крае обходится в среднем в 83 с небольшим рубля.

Если в сентябре 2020 года за один МРОТ можно было купить 196 кг гречки, то сейчас – только 175 кг. Соответственно, региональный минимальный размер оплаты труда стал "легче" на 21 килограмм крупы.

Может показаться, что рост небольшой. Но стоит вспомнить, что основное подорожание произошло в первой половине 2020 года: ещё в феврале гречку продавали по 50 рублей за килограмм.

А в 2021 году любителей этого блюда напугали новости о дефиците: крупу стали массово продавать на экспорт. Чтобы избежать роста цен и пустых полок, федеральным властям пришлось ввести полный запрет на вывоз гречки на лето 2021 года.

Как видим, совсем сдержать цены не удалось. Они, пусть и медленнее, но всё равно ползут вверх.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло – рекордсмен нашего рейтинга. За год продукт подорожал в полтора раза – на 46,3 рубля. Если 12 месяцев назад килограмм (а масло Алтайкрайстат почему-то считает именно в килограммах) обходился в 91 рубль, то сейчас – в 134 рубля. Рост составил больше 42 рублей за килограмм.

Виной всему – неурожай 2020 года. Сырья было мало, а потому фермеры взвинтили цены. Правительству пришлось даже заморозить розничную стоимость масла. Сначала ограничения предполагалось ввести до 1 апреля, но затем их продлили до 1 октября. Запрет сработал: с июня до конца сентября подсолнечное масло действительно не подорожало ни на рубль.

Но теперь все ограничения сняты, а потому начинается самое интересное. По словам экспертов, цены не будут расти, если в России соберут хороший урожай подсолнечника. В Минсельхозе рассчитывают, что получится намолотить 14 млн тонн – на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Соответственно, и бешеного роста цен эксперты больше не ожидают. Более того, специалисты полагают, что в 2022 году цена масла снизится примерно на 20%.

Сахар

Сахар за последний год подорожал на 27,8%. Сейчас килограмм стоит около 50 рублей вместо 40 рублей в сентябре 2020 года. Если быть точным, наша "сладкая жизнь" стала недоступнее на 11 рублей. А в России за 12 месяцев наверняка стало больше людей, которые предпочитают кофе без сахара: так не только здоровье крепче, но и карман целее.

Интересно, что взрывной рост цен произошёл на фоне рекордного производства в 2020 году, которым amic.ru хвалились на Черемновском сахарном заводе (единственное подобное предприятие за Уралом). В компании говорили, что сахар некуда девать, и жаловались на низкую стоимость. А через несколько месяцев цены "взлетели" настолько, что властям пришлось вручную замораживать их. До 1 июня 2021 года торговым сетям запретили продавать сахар дороже, чем 46 рублей за килограмм.

Как видим, за четыре месяца после снятия ограничений сладкий продукт подрос в цене на 4 рубля. В Минсельхозе уже отчитались, что дефицита сахарной свёклы не ждут. Поэтому взрывного роста цен, судя по всему, в ближайшее время не будет.

Яйца

Жалуются россияне и на заметно подорожавшие куриные яйца. В Алтайском крае цена на них за год выросла с 48 до 56 рублей за десяток. Повышение составило 16% – 7,79 рубля.

Наглядно подорожание показывает наша задачка про МРОТ. Если в сентябре 2020 года на него можно было купить 2860 яиц (не знаем, зачем вам столько), то сейчас – только 2600 штук.

Хлеб

Хлеб, в отличие от большинства популярных в России продуктов, пока заметно не подорожал. За год цена на мучное выросла в среднем на 4,85 рубля – 7,9%. Сейчас килограмм хлебных изделий обходится жителям Алтайского края примерно в 65 рублей, подсчитали в Алтайкрайстате.

Так что пока живём: на хлеб денег точно хватит. На МРОТ сейчас можно купить 223 кг продукта: всего на 5 кг меньше, чем год назад.

Молоко

Молоко тоже в новостных сводках о "диких" подорожаниях почти не мелькало. И на фоне других рост розничной цены не кажется большим – всего 5,32 рубля, или 10,3%. Сейчас литр коровьего молока в алтайских магазинах стоит в среднем 56 рублей.

Мясо

А вот мясо за прошедший год подорожало существенно.

Так, охлаждённая курица (самый бюджетный и популярный у россиян вариант) на Алтае теперь обходится в 167 рублей за килограмм. Это на 28 рублей дороже, чем 12 месяцев назад. Повышение цен составило 20%. Возможно, на росте сказался пожар на "Алтайском бройлере". Из-за инцидента, который случился в июле, один из крупнейших производителей в регионе был вынужден остановить работу.

Говядина подорожала ещё больше – почти на 40 рублей. Год назад килограмм мяса стоил 318 рублей, а сейчас – 358 рублей.

Рекордсменом из мясных продуктов стала свинина. За год килограмм подорожал сразу на 45 рублей (17%) и теперь составляет 301 рубль.

Почему всё так страшно дорожает?

Разные эксперты называют разные причины. Прежде всего, они вспоминают пандемию ковида, из-за которой розничные цены растут по всему миру. В Минфине тем временем рост цен связывают с "перегревом", который якобы произошёл на российском потребительском рынке. В ведомстве полагают, что спрос в 2021 году "опережает производственные мощности в стране", из-за чего повышается стоимость продукции. Другими словами, мы стали слишком много есть.

Бизнесмены из разных отраслей, в свою очередь, сетуют на другие, более очевидные факторы. Все они сходятся во мнении, что на ценах отразилось резкое подорожание топлива, металла и древесины. Например, депутат АКЗС Александр Траутвейн, который держит крупное фермерское хозяйство в регионе, объяснил: крестьянам трудно держать цены, когда "дорожает вообще всё".

"Растёт в цене солярка. Минеральные удобрения подорожали в 2,5 раза, а металл и пиломатериалы – в три раза. Техника тоже бешено в цене взлетела. Пусть мне большие экономисты объяснят, как я должен на 30-миллионном комбайне дешёвую пшеницу производить? Я этого не понимаю", – рассказал Траутвейн amic.ru.

Согласны с ним и другие производители. По их словам, в пандемию подорожало всё: от упаковки до деревянных палет, которые годами "стоили копейки".

P.S. Мы не предлагаем вам всерьёз закупаться картошкой или сахаром на всю зарплату (если вы получаете МРОТ). Задачка – отличный способ наглядно убедиться, как сильно подорожал продукт. Для сравнения вы можете сами провести подобные расчёты, исходя из того, сколько и какие продукты потребляете.