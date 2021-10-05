Учителям алтайской школы вернут невыплаченные надбавки за 1,5 года

Молодые учителя одной из школ в Республике Алтай получат надбавки, которые им не доначислили почти за 1,5 года. Без них педагоги получали сумму, которая не дотягивала даже до МРОТ, сообщает "Банкфакс".

Согласно постановлению правительства Республики Алтай, молодые педагоги получают ежемесячную надбавку в размере 50% от должностного оклада с начислением районного коэффициента. В ходе проверки прокуратура выяснила, что в региональной Дмитриевской школе надбавка включалась в минимальный размер оплаты труда. Без неё учителя получали только часть зарплаты, гарантированной государством.

Ранее сообщалось о похожей схеме в краевой психиатрической больнице в Камне-на-Оби. Медсестра рассказала, что в структуру заработной платы входили премиальные, без которых работники получали 4-5 тыс. рублей в месяц.