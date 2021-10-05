Не помню как убивал. Следователи показали видео допроса убийцы трёх девушек под Оренбургом

Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса мужчины, который убил трёх девушек в городке Гай Оренбургской области. 30-летний Александр Лазарев, который уже дал признательные показания, говорит о том, что он не помнит деталей совершённого им массового убийства.

Во время проведения следственного эксперимента он отвечал на вопросы следователей и показывал, что он делал в день убийства. Некоторые события, по словам Лазарева, он не помнит.

Следователи отметили, что в результате допроса к статье за убийство двух и более лиц добавились ещё несколько: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, умышленное повреждение чужого имущества и неправомерное завладение автомобилем.

Напомним, 30 сентября пожарные нашли обожжённые тела двух девушек в съёмной квартире. Тело третьей жертвы с ножевыми ранениями обнаружили во дворе дома.

Убитым было 17, 18 и 19 лет. Они приехали из Башкирии, чтобы учиться, а жили на съёмной квартире.

Преступник изнасиловал девушек, зарезал их кухонным ножом, а затем попытался скрыть следы преступления, устроив пожар.