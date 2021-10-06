Суд арестовал мужа уроженки Алтая Марины Раковой по делу о мошенничестве на 9 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал мужа экс-замминистра просвещения, уроженки Алтайского края Марины Раковой Артура Стеценко. Мужчина подозревается в незаконном получении 9 млн рублей под видом зарплаты, сообщает РИА Новости.

По версии следователей, во время нахождения Раковой на должности гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. С 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получал деньги, которые использовал в личных целях.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, женщина, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".

Ракова не явилась на допрос по делу, не отвечала на звонки, а позднее стало известно, что она скрывается от следствия. Помощь ей мог оказывать знакомый с Украины. Правоохранители объявили Ракову в федеральный розыск, а 6 октября её задержали.

Женщина занимала пост вице-президента Сбербанка, однако 6 октября в банке сообщили, что она уже "два дня как" уволена с должности.