Глухой программист из Новосибирска создал систему перевода жестов на русский язык

Глухой программист из Новосибирска, младший научный сотрудник НГТУ НЭТИ Алексей Приходько в августе закончил работу над прототипом системы, которая будет выполнять автоматический перевод с языка жестов на письменный, сообщает Mash.

Технология призвана помочь всем людям с нарушениями слуха. Работает она следующим образом: камера распознаёт картинку, фиксирует жесты по опорным точкам, переводит их в модели, сравнивает с данными нейросети и выводит на экран готовый перевод.

"Уникальность в том, что программа может распознать тысячу жестов, во всём мире такого нет, есть какие-то попытки, более мелкие, у нас же распознаёт до тысячи [жестов]", – объяснил Приходько.

Ещё один бонус такой системы – возможность пользоваться компьютером с помощью жестов.

Как отметил Приходько, программисты планируют доработать прототип за три-четыре года, а затем начать внедрять его в повседневную жизнь.

Ранее учёные из Финляндии рассказали, как влияют гаджеты на формирование речи в раннем детстве.