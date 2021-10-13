"Росводоканал Барнаул" выпустил в Обь 20 тысяч молодых сазанов

"Барнаульский водоканал" провёл уже традиционное мероприятие по выпуску молоди сазана в главную водную артерию региона – реку Обь. В этом году было выпущено почти 20 тысяч рыб. На эти цели компания направила более 400 тысяч рублей.

"Мы ежегодно проводим зарыбление, так как это неотъемлемая часть экологической политики водоканала. Наша деятельность связана непосредственно с Обью, и поэтому мы просто обязаны помогать реке восстанавливать её биологические ресурсы", – рассказал главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

Вес каждой рыбки – не менее 20 граммов. При таких габаритах это жизнеспособные особи, которые прекрасно приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются, даже при низких температурах воды.

Отметим, что акция проводится по согласованию с Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

Сайт