Стала известна точная дата сдачи моста на Челюскинцев

Ремонт моста через улицу Челюскинцев будет закончен 15 октября, сообщает "Вечерний Барнаул". До 15 ноября госинспекция проведёт экспертизу работ. После этого на мосту откроют движение.
Основные работы по реконструкции сооружения выполнены. Осталось уложить плитку, установить знаки и устроить лестничный сход и водосброс. Проезжая часть составит 9 метров, ширина тротуаров – 2,25 метра, длина – порядка 66 метров. По словам Ивана Аксёнова, мастера строительно-монтажных работ ООО "Барнаульское ДСУ № 4", прочности конструкции должно хватить минимум на 50 лет.
После окончания работ мост свяжет улицы Челюскинцев, Мамонтова и Загородную.
Ранее сообщалось, что открытие моста отложено до 1 ноября.
Комментарии
Проезжая часть составит 9 метров
вот у меня у одного вопрос: почему, при расчетном сроке эксплуатации 50 и более лет, закладывается сооружение такой малой пропускной способности?
ширина полосы движения (улиц общегородского движения) составляет 3750 мм . Третьей категории (улиц районого движения) — 3500 мм , четвёртой (улицы местного движения) — 3000 мм
Отгадайте сколько полос будет на мостовом переходе, постороенном до 2072 года?
Такой мост столько времени делать ! Как не проезжаешься мимо , так там 1-2 человека или никого
Хорошо, еще если они хотя бы 3 полосы сделают, а не просто пополам разделят. И опять с Мамонтова пробка будет
13.10.2021 12:42
гость
по трем полосам будет затруднительно проезжать на транзитных фурах
Так толком и не понятно: когда именно откроют???15.10 или 15.11?
Не откроют. 15,11. комиссия начнёт проверять. Ждите следующих дат.
ремонт закончат 15.10
экспертиза до 15.11
а КОГДА ОТКРОЮТ ТО????
Мост хоть разводной будет, корабли то как будут пропускать?
Увольте того кто заголовоу придумал
Эти деятели мост на Новом рынке пятилетку будут делать
"Проезжая часть составит 9 метров", а до этого "глобального" передела сколько ширина составляла? Наверно 8 метров... А стоило ли увеличение проезжей части на такую мизерную ширину стольких затрат и такого пафоса властей?
Вчера была информация что откроют 01.11.2021, сегодня уже срок 15.11.2021 и то окончания экспертизы. Экспертиза как обычно найдет кучу косяков, т.к. делали ремонт руко.пы, то открытие сдвигается еще на неопределенный срок. Печаль...
гостю 13.10.2021 14:24.
стоило! он уже давно аварийный был, пешеходная зона с дырами сквозными