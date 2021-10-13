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Новости

Стала известна точная дата сдачи моста на Челюскинцев

, ИА "Амител"
Основные работы по реконструкции закончены
Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Ремонт моста через улицу Челюскинцев будет закончен 15 октября, сообщает "Вечерний Барнаул". До 15 ноября госинспекция проведёт экспертизу работ. После этого на мосту откроют движение.

Основные работы по реконструкции сооружения выполнены. Осталось уложить плитку, установить знаки и устроить лестничный сход и водосброс. Проезжая часть составит 9 метров, ширина тротуаров – 2,25 метра, длина – порядка 66 метров. По словам Ивана Аксёнова, мастера строительно-монтажных работ ООО "Барнаульское ДСУ № 4", прочности конструкции должно хватить минимум на 50 лет.

После окончания работ мост свяжет улицы Челюскинцев, Мамонтова и Загородную.

Ранее сообщалось, что открытие моста отложено до 1 ноября.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

13.10.2021 12:33
- гость -

Проезжая часть составит 9 метров
вот у меня у одного вопрос: почему, при расчетном сроке эксплуатации 50 и более лет, закладывается сооружение такой малой пропускной способности?
ширина полосы движения (улиц общегородского движения) составляет 3750 мм . Третьей категории (улиц районого движения) — 3500 мм , четвёртой (улицы местного движения) — 3000 мм
Отгадайте сколько полос будет на мостовом переходе, постороенном до 2072 года?

13.10.2021 12:42
- гость -

Такой мост столько времени делать ! Как не проезжаешься мимо , так там 1-2 человека или никого

13.10.2021 12:42
гость

Хорошо, еще если они хотя бы 3 полосы сделают, а не просто пополам разделят. И опять с Мамонтова пробка будет

13.10.2021 12:50
- гость -

13.10.2021 12:42
гость
по трем полосам будет затруднительно проезжать на транзитных фурах

13.10.2021 12:54
Хелен

Так толком и не понятно: когда именно откроют???15.10 или 15.11?

13.10.2021 13:01
- гость -

Не откроют. 15,11. комиссия начнёт проверять. Ждите следующих дат.

13.10.2021 13:04
- гость -

ремонт закончат 15.10
экспертиза до 15.11
а КОГДА ОТКРОЮТ ТО????

13.10.2021 13:55
- гость -

Мост хоть разводной будет, корабли то как будут пропускать?

13.10.2021 13:55
Гость

Увольте того кто заголовоу придумал

Эти деятели мост на Новом рынке пятилетку будут делать

13.10.2021 14:24
- гость -

"Проезжая часть составит 9 метров", а до этого "глобального" передела сколько ширина составляла? Наверно 8 метров... А стоило ли увеличение проезжей части на такую мизерную ширину стольких затрат и такого пафоса властей?

13.10.2021 14:47
Жоржик

Вчера была информация что откроют 01.11.2021, сегодня уже срок 15.11.2021 и то окончания экспертизы. Экспертиза как обычно найдет кучу косяков, т.к. делали ремонт руко.пы, то открытие сдвигается еще на неопределенный срок. Печаль...

13.10.2021 14:48
- гость -

гостю 13.10.2021 14:24.
стоило! он уже давно аварийный был, пешеходная зона с дырами сквозными

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