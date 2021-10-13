Стала известна точная дата сдачи моста на Челюскинцев

Ремонт моста через улицу Челюскинцев будет закончен 15 октября, сообщает "Вечерний Барнаул". До 15 ноября госинспекция проведёт экспертизу работ. После этого на мосту откроют движение.

Основные работы по реконструкции сооружения выполнены. Осталось уложить плитку, установить знаки и устроить лестничный сход и водосброс. Проезжая часть составит 9 метров, ширина тротуаров – 2,25 метра, длина – порядка 66 метров. По словам Ивана Аксёнова, мастера строительно-монтажных работ ООО "Барнаульское ДСУ № 4", прочности конструкции должно хватить минимум на 50 лет.

После окончания работ мост свяжет улицы Челюскинцев, Мамонтова и Загородную.

Ранее сообщалось, что открытие моста отложено до 1 ноября.