Неизвестный открыл стрельбу возле московской школы

Неизвестный открыл стрельбу рядом со школой № 1260 на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в столице действует план "Сирена", по которому ведётся розыск вооружённого преступника.
Учебное заведение оцепили. Учеников временно не выпускают из здания, пока правоохранительные органы проводят проверку. Такие же меры предприняли в школе, расположенной рядом.
Тем временем Mash опубликовал предполагаемое фото стрелявшего – молодого человека с карабином заметили неподалёку от места стрельбы.
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"Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе.