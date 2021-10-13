Неизвестный открыл стрельбу возле московской школы

Неизвестный открыл стрельбу рядом со школой № 1260 на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в столице действует план "Сирена", по которому ведётся розыск вооружённого преступника.

Учебное заведение оцепили. Учеников временно не выпускают из здания, пока правоохранительные органы проводят проверку. Такие же меры предприняли в школе, расположенной рядом.

Тем временем Mash опубликовал предполагаемое фото стрелявшего – молодого человека с карабином заметили неподалёку от места стрельбы.