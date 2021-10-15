Вирусологи спрогнозировали локдаун в большинстве российских регионов

Вирусологи спрогнозировали ввод локдауна в регионах по всей России, сообщает Telegram-канал "Бузотёры и вороньё" со ссылкой на старшего научного сотрудника Института клинической иммунологии СО РАМН Александра Чепурнова.

Эксперт отметил, что в 2020 году пик заболеваемости был достигнут с сентября по декабрь. Он считает, что в этом году власти не будут ждать зимы и введут ограничительные меры уже сейчас. По данным на октябрь, рост заболеваемости фиксируется в 73 регионах, спад – только в 10.

"Локдаун нужен. По некоторым регионам уже он близок. Нет другого выхода", – резюмировал Чепурнов.

Ранее эпидемиологи заявляли, что повторный локдаун возможен в случае появления высокопатогенного штамма, имеющего высокую летальность.