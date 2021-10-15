Вирусологи спрогнозировали локдаун в большинстве российских регионов

Вирусологи спрогнозировали ввод локдауна в регионах по всей России, сообщает Telegram-канал "Бузотёры и вороньё" со ссылкой на старшего научного сотрудника Института клинической иммунологии СО РАМН Александра Чепурнова.
Эксперт отметил, что в 2020 году пик заболеваемости был достигнут с сентября по декабрь. Он считает, что в этом году власти не будут ждать зимы и введут ограничительные меры уже сейчас. По данным на октябрь, рост заболеваемости фиксируется в 73 регионах, спад – только в 10.
"Локдаун нужен. По некоторым регионам уже он близок. Нет другого выхода", – резюмировал Чепурнов.
Ранее эпидемиологи заявляли, что повторный локдаун возможен в случае появления высокопатогенного штамма, имеющего высокую летальность.
Комментарии
Все на выборы!
конечно близок, как только рынок полетит, так обязательно лок-даун
Без него нам не обойтись, увы...
Попов печалится, что уровень вакцинации в крае низкий. И винит в этом несознательных граждан. А причина другая - низкий процент вакцинированных напрямую связан с уровнем безработицы. Народ на Алтае безработный и его никто не заставит ставить прививку. Бюджетников - медиков, педиков перекололи всех, а безработные - птицы вольные. Большинство населения проживает в сёлах, да и в городе нет денег, чтобы по QR - кодам по ресторанам ходить. Так что, Попов, смирись и прими как есть
Я-за! Пора лохдаунов образумить,если слов не понимают.
я - против, особенно в связи с вашим плоским юмором