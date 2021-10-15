Российский врач посетовал, что из-за слабой вакцинации ситуация в стране стала критической

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что из-за низкого уровня вакцинации ситуация с коронавирусом в России близка к критической, сообщает РИА Новости.

Проценко рассказал, что в инфекционных моногоспиталях сейчас очень много пациентов. Врач связал это с распространением дельта-штамма, с которым на должном уровне не справляются нынешние способы лечения.

Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности – прежде всего, носить маски в общественных местах.

"Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнём откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно недорабатываем", – сообщил Проценко.

Общее число инфицированных за время пандемии в России достигло 7,9 млн человек. В мире число заражённых составляет 238,5 млн человек. Более 4,8 млн пациентов погибли.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом – это рекордный показатель за всё время распространения COVID-19.