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И вновь рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 335 случаев COVID-19

, ИА "Амител"
Умерли ещё 29 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом – это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 82 018 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+96 человек за сутки), Бийске (+36), Рубцовске (+32), а также в Алейске и Камне-на-Оби (по +14).

Выздоровели за весь период 60 269 пациентов, в том числе 71   за последние сутки.

Скончались ещё 29 человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5839 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 773 заражённых, из них 274 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 385 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.10.2021 14:48
- гость -

Скончались еще 29 человек с COVID-19.
С ковид-19, с палочкой коха, с вирусом герпеса...
А умерли -то они отчего???

15.10.2021 15:17
- гость -

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом.

В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 385 коек.

ЭТО НОРМАЛЬНО?НЕ НАДО НИЧЕГО ДЕЛАТЬ В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИЕЙ? НА СПАД-ТО НЕ ИДЕТ

15.10.2021 15:20
- гость -

Если посмотреть на улице и в магазинах, то можно сделать вывод, что переболеть суждено практически всем. При статистике в 82 тысячи заболевших и количестве населения в крае, мы ещё не раз рекорд побьем.

15.10.2021 15:20
- гость -


15.10.2021 15:17
- гость -
А чего тебя надо делать? Иди прививаться или ревакцинироваться - весь ответ.

15.10.2021 15:21
Cправедливый

15.10.2021 14:48
- гость -
Скончались еще 29 человек с COVID-19.
С ковид-19, с палочкой коха, с вирусом герпеса...
А умерли -то они отчего???
--
Это уже не важно никому! Главный акцент на КОВИД.

15.10.2021 15:25
- гость -

Не приведи, Господь, эпидемию чумы - всем антиваксерам трындец сразу. Может, оно и к лучшему - естественный отбор по Дарвину в действии. Иначе я уже просто не понимаю - это у нас народ такой тупой, или его отдельные представители?

15.10.2021 15:28
- гость -


15.10.2021 15:25
- гость -
Так причем тут антиваксеры? Прививка не защищает!!! И с прививкой болеют!!!!
Только про это стараются умалчивать!

15.10.2021 15:31
- гость -

15.10.2021 15:25
- гость -
Иначе я уже просто не понимаю - это у нас народ такой тупой, или его отдельные представители?

Старшее поколение не верит власти, молодые егэ сдавали, что вы хотите, если у многих земля плоская.

15.10.2021 15:34
- гость -

15.10.2021 14:48
с хроникой люди жили годами и еще много лет могли прожить, если бы ни эта зараза,
что еще не понятно?

15.10.2021 15:36
- гость -

походу и у нас будет принудительная активация и qrкоды

15.10.2021 15:36
- гость -

15.10.2021 15:28
- гость ------ Болеют с прививкой и никто это не скрывает, только вот с прививкой болезнь переносится гораздо легче и умирают привитые на уровне статистической погрешности.

15.10.2021 15:41
- гость -

15.10.2021 15:25
- гость -
Не приведи, Господь, эпидемию чумы - всем антиваксерам трындец сразу. Может, оно и к лучшему - естественный отбор по Дарвину в действии. Иначе я уже просто не понимаю - это у нас народ такой тупой, или его отдельные представители?
------------------
Народ у нас реально тупой. А естественный отбор по Дарвину здесь не сильно помогает. Человек может быть тупым, но здоровым. У знакомой такой сын. Еле-еле 9 класс закончил, аттестат получил. Из училища выгнали за неуспеваемость. Но никогда и ничем не болел.

15.10.2021 15:51
- гость -

Сейчас начинают болеть дети. У нас в школе много классов на дистанте.

А если в школе учится более 1000 человек?
Дети прибегают из школы в семью, едут на автобусе в гости к бабушке и дедушке ,к репетитору,на тренировки.

Вот и получается новый максимум с начала пандемии.

15.10.2021 15:51
- гость -


15.10.2021 15:36
- гость -
Это Вам по ТВ сказали? Так они и не такого наговорят! А привитые также умирают и под ИВЛ лежат! Только об этом нельзя говорить.

15.10.2021 15:53
- гость -

15.10.2021 15:51
- гость -

Это Вам по ТВ сказали? Так они и не такого наговорят! А привитые также умирают и под ИВЛ лежат! Только об этом нельзя говорить.
-------------
Зачем вы врете? Под ИВЛ лежат те "привитые", которые купили себе сертификаты. Сами себя и обманули.

15.10.2021 15:55
- гость -


15.10.2021 15:34
- гость -
Вас не настораживает, что были закрыты больницы и отложены плановые обследования и операции людям с хроническими заболеваниями. Вот и повышенная смертность.
А человека, которому требовалось лечение и не было осуществлено может убить даже вирус гриппа, т.к. организм ослаблен и не получил вовремя поддержки.

15.10.2021 15:56
- гость -

15.10.2021 15:51
- гость - Повторяю тебе еще раз болеют и привитые, но болезнь у них проходит в гораздо легче чем непривитых и шанс умереть у непривитых много кратно выше. Ни одна прививка вообще, а не только от ковида не дает 100% гарантии от заболевания. Перечитай раз пять-десять, авось дойдет о чем речь.

15.10.2021 15:57
- гость -

Еще бы статистику, из больных такое то количество привитых. И желательно правдивую. Тогда можно порассуждать.

15.10.2021 15:59
Гость

Только об этом нельзя говорить.

Тебе же сказали?

15.10.2021 15:59
- гость -

15.10.2021 15:55
- гость -

Вас не настораживает, что были закрыты больницы и отложены плановые обследования и операции людям с хроническими заболеваниями. Вот и повышенная смертность.
----------------
А до вас не доходит, что людям с хр.заболеваниями порой безопаснее дома поддержать здоровье, нежели ложиться в больницу без острых показаний, чтобы там же и подцепить ковид? И от него же и умереть, т.к. хроники в первую очередь тяжело его переносят.
Это во-первых, а во-вторых, из-за того, что врачи сейчас заняты ковидными больными, их элементарно не хватает. Мы своего участкового врача не видим уже второй год именно по этой причине.

15.10.2021 16:00
- гость -


15.10.2021 15:53
- гость -
А может это Вы врете? Они вам это сами сказали или вы им продавали эти сертификаты? Откуда такая уверенность?

15.10.2021 16:04
- гость -


15.10.2021 15:59
- гость -
То то у меня несколько родственников умерло от такой "заботы". Одни от онкологии, т.к. плановые обследования и лечения не провели, а другие от сердечно сосудистых заболеваний. Окажи бы им вовремя помощь и лечение жили бы еще!

15.10.2021 16:09
- гость -


15.10.2021 15:56
- гость -
Откуда у тебя такая уверенность, что болезнь у людей с прививкой проходит легче?
Укажи исследования и факты опубликованные в научной литературе!

15.10.2021 16:15
- гость -

15.10.2021 16:00
- гость -

А может это Вы врете? Они вам это сами сказали или вы им продавали эти сертификаты? Откуда такая уверенность?
--------------
Я знаю врачей, которые этим занимались. Возможно, и сейчас продолжают заниматься, если ими еще правоохранители не заинтересовались.

15.10.2021 16:17
- гость -

15.10.2021 16:09
- гость -------------Да чего тебе что то указывать, ежели все Божья роса, подыхать будешь, поразмышляй об вирусах, прививках и о собственной тупости.

15.10.2021 16:17
- гость -

15.10.2021 15:59
- гость -

А до вас не доходит, что людям с хр.заболеваниями порой безопаснее дома.

Гиппократ завещал: «Болезнь легче предупредить, чем лечить»
Это классическое высказывание в особенности относится к инсульту, инфаркту.
Рак страшен и непредсказуем, но если не бездействовать, можно снизить вероятность заболеть им.
У человека есть право на мед.обслуживание! С любым заболеванием!

15.10.2021 16:18
- гость -

15.10.2021 16:04
- гость -

То то у меня несколько родственников умерло от такой "заботы". Одни от онкологии, т.к. плановые обследования и лечения не провели, а другие от сердечно сосудистых заболеваний. Окажи бы им вовремя помощь и лечение жили бы еще!
----------
Или умерли бы еще раньше от ковида. У меня родственник весной лег в госпиталь для ветеранов на гору. Подлечиться, он каждый год туда ложился. Никаких острых показаний для этого не было. Там же подцепил коронавирус, потом ИВЛ, а через недели три уже похоронили. А так бы еще жил, да жил.

15.10.2021 16:22
- гость -

15.10.2021 16:17
- гость -

Гиппократ завещал: «Болезнь легче предупредить, чем лечить»
Это классическое высказывание в особенности относится к инсульту, инфаркту.
Рак страшен и непредсказуем, но если не бездействовать, можно снизить вероятность заболеть им.
У человека есть право на мед.обслуживание! С любым заболеванием!
------------------
Вы бы кроме того, что права качаете, еще про обязанности свои помнили. А то как права - так вы первые в рядах. А как обязанности - так, оказывается, вас притесняют.
Многие здесь ни маски не собираются носить, ни вакцинироваться. Растаскивают заразу, заражают ослабленных и подилых людей. И им на это плевать. А как права качать, они тут как тут.

15.10.2021 16:27
- гость -

Растаскивают заразу, заражают ослабленных и подилых людей.

А кто растаскивает заразу-то? Привитые БОЛЕЮЩИЕ и непривитые БОЛЕЮЩИЕ! Здоровые люди( независимо оттого привиты они или нет) априори растаскивать заразу не могут!

15.10.2021 16:42
Гость

Никаких острых показаний для этого не было.

Вот это и печально,что человек не понимал,что рискует. Как-же,он привык каждый год "подлечиваться"!

15.10.2021 16:44
- гость -

Главное,чтобы власти края понимали всю обстановку,понимали,что в ковидных госпиталях Алтайского края свободны 385 коек,что сегодня обновлен новый максимум с начала пандемии, что не хватает врачей.
А главное, понимали, что от их правильных решений зависит жизнь и здоровье людей.

15.10.2021 16:46
про

А мыть улицы не пробовали? Год назад помню с какой помпой об этом рассказывали, а сейчас?

А где попы с кадилами, пусть ходят по улицам и уничтожают молитвами вирус.

15.10.2021 16:49
- гость -

Растет количество зараженных. Но сейчас оно похоже на правду и все в Минздраве об этом знают, а не так как в прошлом году осенью, когда те цифры нужно было умножать на 5 или даже 10, тогда вот реально пик был. На себе ощутил в октябре 2020-го, отказывались тупо у меня брать тест при всех симптомах Ковида и высокой температуре, типо только 65+ или с подтверждённой пневмонией. В итоге после лечения орбидолом, что они выписали, пневмония конечно же развилась и только тогда взяли тест и он конечно же положительный. При этом ни жену, которая до этого тоже переболела, но полегче, ни других контактеров не тестировали. Врач просто отмахнулся, отвали, статистику вы нам испортите, а про Потребнадзор вообще и не слышали что есть такие и за что-то даже зарплату получают.

15.10.2021 16:51
- гость -

15.10.2021 16:49
- гость -

Да, сейчас берут у всех при малейшем подозрении, возможно потому и цифры такие. А не как в прошлом году, когда их тупо рисовали нужные, чтобы статистику не портить.

15.10.2021 16:51
- гость -

15.10.2021 16:09
- гость
Да что толку вам их "указывать". Ну скажут вам, что там-то и там-то можно почитать - ссылки же сюда не пройдут, и? Вы побежите читать? Да еще и, скорее всего, на английском? К гадалке не ходи, приведете в ответ слова какого-нибудь "академика РАЕН", и на этом все закончится.

15.10.2021 16:58
- гость -

Заболеть может любой, даже привитый, вакцина не панацея, но она существенно облегчит протекание болезни. Многие вакцинированные даже и не поймут что болели.
Эффективность вакцины 90%, т.е. из 140 миллионов нашей страны 14 миллионов не получат вообще никакого иммунитета, даже с вакциной. Часть их них умрет заболев.
И вакцинированный, если заболеет, пусть даже в легкой форме - также может заражать остальных, да ему будет легче, но заразу он все равно распылять будет. Для этого и требуется чтобы вакцинацией было охвачено как можно больше людей, чтобы шанс выжить был хотя бы у 90% заразившихся.

15.10.2021 17:00
- гость -

15.10.2021 16:51
- гость -

Это местная упертая курица тут истерит по данной теме во всех ветках, ей не докажешь ничего, кроме своего нытья она ничего не слышит, не трать на нее время.

15.10.2021 17:04
- гость -

15.10.2021 16:22
- гость -
Многие здесь ни маски не собираются носить, ни вакцинироваться. Растаскивают заразу, заражают ослабленных и подилых людей.

А счего ты реши, что привившись и напялив маску ты заразу сразу растаскивать перестал и заражать ослабленных и подилых людей???

15.10.2021 17:14
- гость -

15.10.2021 17:04
- гость -
Вздыхая... Потому что вирус не летает сам по себе. Чтобы он попал в воздух и кого-то заразил, он должен на чем-то осесть. На каплях слюны, соплей и ты ды. Маска на том, кто выделяет вирус, вполне защищает других. Но, подозреваю, это опять как об стену горох будет. Ибо эти аргументы вам приводили не раз, но не в коня корм.

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