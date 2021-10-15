22-летний житель Алтайского края зарезал собутыльника

22-летнему жителю Крутихинского района предъявили обвинение в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Происшествие случилось днём 11 октября в одном из сёл муниципалитета, где мужчины распивали спиртное. Во время застолья между ними разразился скандал.

В результате молодой человек схватил нож и один раз ударил им оппонента в грудь. 57-летний мужчина скончался на месте.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела по статье "Убийство" продолжается.

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