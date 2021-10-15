Цены на лекарства от простуды в России выросли на 25%. Но не в онлайн-магазинах

В январе-июне в России цены на некоторые препараты, не входящие в перечень жизненно важных, выросли в среднем на 25%. Повышение коснулось лекарств от ОРВИ, сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании RNC Pharma.

По подсчётам RNC Pharma, трекрезан вырос в цене на 41%, до 533 руб. за упаковку из десяти таблеток, а упаковка из 20 таблеток – на 25%, до 914 руб. Нобазит стал дороже на 22%, 616 руб. за упаковку.

Выросли цены и на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя: курантил – на 39%, до 1,2 тыс. руб. за упаковку из 40 таблеток, а гепатромбин Г – на 34%, до 329 руб. Подорожал и популярный витаминно-минеральный комплекс "Магне В6" – на 27%, до 692 руб. за упаковку в десять флаконов.

Производитель лекарств "Гротекс" заявил, что повышал цены на трекрезан, но не больше, чем на размер инфляции. Увеличение конечных цен в компании объяснили спекуляциями других участников рынка. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, причиной подорожания могло стать увеличение оптовых цен дистрибуторами.

В то же время в онлайн-магазинах ретейлеры предлагают лекарства по меньшей стоимости, заметили опрошенные "Коммерсантом" участники рынка. Это распространяется даже на применяемые при COVID-19 арбидол, ксарелто и гриппферон – их продают дешевле в среднем на 15%.

По словам гендиректора аптечной сети "36,6" Александра Кузина, аптеки готовы продавать товары по искусственно заниженным ценам и терять часть прибыли ради увеличения доли электронных продаж.

Ранее сообщалось, что аптеки в Рубцовске отказываются продавать лекарства поштучно, а на целые упаковки не всегда хватает денег.