Китаец в прямом эфире сжёг тиктокершу, которая отказалась снова выйти за него замуж

В Китае мужчина сжёг бывшую жену-тиктокершу во время её прямого эфира, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной стал отказ снова выйти за мужчину замуж.
30-летняя тибетка показывала подписчикам, как собирает горные травы, готовит и танцует. Однако во время стрима на пороге появился её бывший муж. Мужчина раньше бил жену, а когда она ушла – преследовал и просил снова выйти за него.
Отказ разозлил мужчину, поэтому он облил бывшую супругу горючим и поджёг прямо на глазах у подписчиков. Поджигателя приговорили к расстрелу. Аккаунт девушки теперь ведет её сестра, которая делится новостями семьи и говорит о правах женщин в Китае.
Ранее сообщалось, что десятилетний школьник из Новосибирска выложил в TikTok ролик, в котором угрожает расправой второклассникам и размахивает пистолетом.
Комментарии
вот вы мерзкие газетенки ..
Если вы возмёте 10 случайных человек в России, то будет 1 совсем дурак, 3 глупых, а остальные вполне нормальные. Если вы возьмете 1402000000 китайцев, то среди них можно найти и более ужасного отморозка.
На Тибете суровые женщины. Там в семье принят матриархат и не возбраняется многомужество.
Какая прелесть.
Жизнь на Тибете прекрасная.
16.10.2021 14:16
ГОСТ
Это новости прекрасные, после таких новостей прям жить хочется.