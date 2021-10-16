Китаец в прямом эфире сжёг тиктокершу, которая отказалась снова выйти за него замуж

В Китае мужчина сжёг бывшую жену-тиктокершу во время её прямого эфира, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной стал отказ снова выйти за мужчину замуж.

30-летняя тибетка показывала подписчикам, как собирает горные травы, готовит и танцует. Однако во время стрима на пороге появился её бывший муж. Мужчина раньше бил жену, а когда она ушла – преследовал и просил снова выйти за него.

Отказ разозлил мужчину, поэтому он облил бывшую супругу горючим и поджёг прямо на глазах у подписчиков. Поджигателя приговорили к расстрелу. Аккаунт девушки теперь ведет её сестра, которая делится новостями семьи и говорит о правах женщин в Китае.

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