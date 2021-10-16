Место для фото. Пианино из ниоткуда появилось на набережной в Камне-на-Оби

На набережной в Камне-на-Оби на сутки появилось пианино, а затем исчезло. Происхождение инструмента неизвестно, сообщают "Каменские известия".

Пианино "Сибирь" стояло практически возле воды. Оно сразу стало центром притяжения для местных жителей, которые сделали с инструментом много красивых фото. Однако через сутки пианино пропало так же неожиданно, как и появилось.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби при помощи онлайн-видеонаблюдения начали ловить похитителей угля на теплоснабжающих объектах района.