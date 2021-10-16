Счётчик вакцинации и тепловую карту по COVID-19 запускают в России

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова рассказала, что в России запускают счётчик вакцинации от коронавируса и тепловую карту по эпидемиологической ситуации. Их можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

Голикова уточнила, что благодаря интерактивным ресурсам можно получить данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета как по России, так и в регионах. По её словам, сведения о вакцинации россиян и тепловая карта будут обновляться еженедельно.

Информация о вакцинации будет включать два показателя: "Вакцинация первым компонентом" и "Полностью законченная вакцинация". Благодаря тепловой карте можно будет наглядно оценить, насколько напряжена эпидемиологическая ситуация в регионе по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что в России начали испытания платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса.