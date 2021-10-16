Вопреки слухам о дефиците. Алтайский край получил бесплатные лекарства для COVID-19

Алтайский край получил партию бесплатных препаратов для домашнего лечения от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

13 октября на склад "Аптек Алтая" поступило 5,7 тыс. упаковок противовирусного умифеновира, 15 октября – 12 тыс. упаковок парацетамола и 2,3 тыс. упаковок мази "Виферон".

На 16 октября также была запланирована поставка ещё 4 тыс. упаковок умифеновира. Отмечается, что маркировку лекарств даже ночью ведут в усиленном темпе из-за потребности в них у больниц региона.

Ранее стало известно, что правительство России выделило Алтайскому краю почти 100 млн рублей на бесплатные препараты примерно для 70 тысяч пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии более 82,5 тысячи пациентов на амбулаторном лечении получили такие лекарства, отметили в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае появлялись жалобы, что бесплатных лекарств не хватает на всех. Житель Первомайского района рассказывал, что не может получить лекарства от коронавируса, хотя у него поражено 25% лёгких. В больнице ему сказали, что препаратов для него нет.