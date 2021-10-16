Вопреки слухам о дефиците. Алтайский край получил бесплатные лекарства для COVID-19

Алтайский край получил партию бесплатных препаратов для домашнего лечения от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
13 октября на склад "Аптек Алтая" поступило 5,7 тыс. упаковок противовирусного умифеновира, 15 октября – 12 тыс. упаковок парацетамола и 2,3 тыс. упаковок мази "Виферон".
На 16 октября также была запланирована поставка ещё 4 тыс. упаковок умифеновира. Отмечается, что маркировку лекарств даже ночью ведут в усиленном темпе из-за потребности в них у больниц региона.
Ранее стало известно, что правительство России выделило Алтайскому краю почти 100 млн рублей на бесплатные препараты примерно для 70 тысяч пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии более 82,5 тысячи пациентов на амбулаторном лечении получили такие лекарства, отметили в ведомстве.
Ранее в Алтайском крае появлялись жалобы, что бесплатных лекарств не хватает на всех. Житель Первомайского района рассказывал, что не может получить лекарства от коронавируса, хотя у него поражено 25% лёгких. В больнице ему сказали, что препаратов для него нет.
Комментарии
Кому этот арбидол (арпефлю) нужен? Где фавипиравир? В декабре прошлого года давали бесплатно в поликлиниках. И Ксарелто где? Тоже год назад давали. Фавипиравир в аптеках (короновир, ареплевир) стоит 5000р+ за упаковку, на курс надо 2 упаковки, ксарелто - 3500 на месяц ориентировочно. Где они?
все врут.... денег им надо из москвы статистику сравните!!! Новосибирск и Горно-Алтайск .. в крае по их стате намного людей умирают почему в Новосибирске нет такой смертности??? кто ответит??
Родственница заболела подтверждённым COVID-19 16.10.2021 года (медицинский работник одной из больниц города Барнаула), врач терапевт выписала кучу лекарств почти на 8 тысяч рублей. Прекратите нагло врать !!!
16.10.2021 20:53
Живу здесь
Фапиравир так то от малярии. Корона, тем более современная, вряд ли для нее преграда. Масочки и горло полоскать, хотя бы физраствором. В аптеках очень недорого.