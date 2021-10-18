Из барнаульского бора грузовиками вывозят древесину, несмотря на протесты жителей

Из барнаульского бора продолжают грузовиками вывозить вырубленный лес, несмотря на протесты жителей и проверку прокураторы. За последнее время было уничтожено 500 кубометров древесины, сообщают "Вести Алтай".
Жители улицы Кутузова заметили грузовики и лесорубов неделю назад. Когда горожане попытались заступиться за бор, им предъявили муниципальный контракт от комитета по дорожному хозяйству и благоустройству Барнаула. Подрядчик "Алтайлес" за 5,4 млн рублей должен выполнить "работы по охране, защите и воспроизводству лесов в Барнауле".
Администрация Барнаула отдала под вырубку 15 гектаров леса в районе улицы Кутузова. По сообщению мэрии, за неделю из бора вывезли почти 500 кубометров древесины – этим можно заполнить восемь вагонов.
Специалисты "Алтайлеса" заявили вырубки как санитарные. Они отметили, что на деревьях обнаружили паразита рак серянка. По утверждению экологов, добыча леса противоречит законодательству. Сейчас природоохранная прокуратура проводит проверку по факту масштабных вырубок.
"В данном случае никакого акта не было. Действительно, лесоустроители работали в 2014 году. Утверждены материалы лесоустройства на городские леса. Но это никак не означает, что там могут назначаться какие-то санитарные рубки. Всё, что там проводилось, никак не соответствует действующему законодательству", – сообщил Алексей Грибков, эколог, эксперт Общероссийского народного фронта.
Комментарии
вечерком как стемнеет по комсомольскому грузовые с прицепами кругляк везут.
когда подавитесь от продажи нашего леса???
А где все эти природохранные органы?Там действительно всё на законной основе?Всё это надо проверить ,так как площадь целых 15 га в черте города и замешана городская администрация.Что то мне подозрительно с этим ихним раком.Нужны выводы независимых,неподкупных,грамотных специалистов вкупе с неравнодушной общественностью.А то эти друзья под эту марку под свои коттеджи весь бор уничтожат.
18.10.2021 12:32
- гость -
И куда и откуда они везут кругляк по Комсомольскому?
Что-то у чиновников не сходится, то по отчётам леса у нас лес в огромном количестве, а на деле вырубают уже в черте города.
Когда этих ненасытных по пересадят то уже
Подрядчик "Алтайлес" за 5,4 млн рублей должен выполнить "работы по охране, защите и воспроизводству лесов в Барнауле".
и охрана, и защита, и восстановление- а на деле уничтожение, а мы-то все про то, как в Амазонке тропические леса уничтожают, а у нас-то самих беспредел, отсюда и пыльные бури, и ураганные ветра, и смок невыветриваемый
Дайте лесничим право расстреливать лесорубов на месте преступления без расследований, а гибдд при задержании грузовика с лесом. Через три месяца эту страну не узнать.
Прокуратура тоже бездействует. Куда жаловаться, в ФСБ?
Чтобы расследовать законность действий местной власти надо средствам массовой информации и народному фронту придать этому событию более широкую огласку,чтобы это событие вышло на центральные сми.Может тогда и удастся привлечь настоящих независимых экспертов которые дадут свою независимую оценку этой "санитарной рубке".Да чиновников .замешанных в этом деле показать крупным планом,вытащить их на свет Божий ,пусть на них все полюбуются.Непонятна позиция краевой администрации-у нас всё нормально?Всё это делается по закону?Я думаю разъяснения здесь были бы не лишними.
Прокуратура тоже бездействует. Куда жаловаться, в ФСБ?
Да хоть путину жалуйтесь! Они все в доле.
Получается Алтайлесу заплатили 5,4 млн за вырубку, плюс ещё эти 500 кубов они "утилизируют" (продадут) за 10 млн
А разве есть протесты жителей? Где-нибудь во Франции лесорубов бы отдубасили, а технику бы сожгли.
Ужас какой творится!!!
Ну это пока Бастрыкина не позовут так и будет.
Надо на пикабу бросить, чтобы подняли тему.
Власти не следят за порядком. Дождутся, что люди народную милицию создадут для защиты себя и страны как в 1917.