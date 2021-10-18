Из барнаульского бора грузовиками вывозят древесину, несмотря на протесты жителей

Из барнаульского бора продолжают грузовиками вывозить вырубленный лес, несмотря на протесты жителей и проверку прокураторы. За последнее время было уничтожено 500 кубометров древесины, сообщают "Вести Алтай".

Жители улицы Кутузова заметили грузовики и лесорубов неделю назад. Когда горожане попытались заступиться за бор, им предъявили муниципальный контракт от комитета по дорожному хозяйству и благоустройству Барнаула. Подрядчик "Алтайлес" за 5,4 млн рублей должен выполнить "работы по охране, защите и воспроизводству лесов в Барнауле".

Администрация Барнаула отдала под вырубку 15 гектаров леса в районе улицы Кутузова. По сообщению мэрии, за неделю из бора вывезли почти 500 кубометров древесины – этим можно заполнить восемь вагонов.

Специалисты "Алтайлеса" заявили вырубки как санитарные. Они отметили, что на деревьях обнаружили паразита рак серянка. По утверждению экологов, добыча леса противоречит законодательству. Сейчас природоохранная прокуратура проводит проверку по факту масштабных вырубок.

"В данном случае никакого акта не было. Действительно, лесоустроители работали в 2014 году. Утверждены материалы лесоустройства на городские леса. Но это никак не означает, что там могут назначаться какие-то санитарные рубки. Всё, что там проводилось, никак не соответствует действующему законодательству", – сообщил Алексей Грибков, эколог, эксперт Общероссийского народного фронта.