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Крик о помощи: барнаульцы жалуются на вырубку лесов "кубами"

, ИА "Амител"
Власти утверждают, что всё происходит законно
Срубленные деревья / Фото: Ольга Зыкова

Срубленные деревья / Фото: Ольга Зыкова

Очередной призыв остановить вырубку лесов в Барнауле появился в социальных сетях 8 октября. На этот раз жители города обратили внимание на поваленные деревья в районе посёлка Кирова.

"Крик о помощи! Поселок Кирова (Булыгино) – ул. Хвойная, ул. Земляничная, вырубают "кубами" лес, не стесняясь, под предлогом санитарной вырубки. В 500 метрах от жилого сектора. Спасите лес!" – говорится в сообщении, которое опубликовал Barnaul 22.

Автор уверяет, что городские леса проданы "Алтайлесу", который сейчас вырубает хорошие деревья: "Комитет по дорожному хозяйству продал "Алтайлесу" городские леса. Как бы ни было обидно, типа всё законно, из больных деревьев мы увидели одно. Обращение в природоохранную прокуратуру рассматривают 30 дней. А зачем они нам нужны через 30 дней?"

А что говорят власти?

Власти города информацию опровергают: леса вовсе не проданы "Алтайлесу", а вырубка происходит законно и как раз в рамках охранного содержания лесов, сообщил amic.ru происходящее заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Иван Гармат.

Он пояснил, что работы ведутся в рамках муниципального контракта на охрану, защиту, воспроизводство между комитетом и КАУ "Алтайлес" (не путать с холдингом "Алтайлес", – прим. ред.).

"В указанном квартале городских лесов с 1 по 15 октября проводят санитарные рубки перестойных суховершинных деревьев. Эти мероприятия направлены в том числе на обеспечение естественного лесовосстановления (молодой подрост сосны). Также специалисты КАУ "Алтайлес" отметили, что на деревьях обнаружено наличие такого паразита, как рак-серянка), – сообщил Гармат.

В 2020 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко запретил промышленную заготовку древесины в ленточных борах, которые расположены в заказниках "Алеусский" (Крутихинский район), "Завьяловский" (Завьяловский район), "Корниловский" (Каменский район) и "Кулундинский" (Тюменцевский район). А ещё ранее – в 2018 году – министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поручил принять меры по сохранению ленточных боров в Алтайском крае. В том числе и через запрет хозяйственной деятельности на особо ценных участках.

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Тогда это вызвало в крае публичное недовольство лесных арендаторов. Они говорили, что лесники и сотрудники лесоперерабатывающих предприятий останутся без работы.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.10.2021 09:14
Фрэнк

Всё хорошо.

9.10.2021 10:06
- гость -

Комитет по дорожному хозяйству продал "Алтайлесу" городские леса.

А это законно? Комитет по дорожному хозяйству может продавать леса?

9.10.2021 10:40
- гость -

"из больных деревьев мы увидели одно" это показатель(

9.10.2021 10:47
- гость -

9.10.2021 10:40
- гость -

Как они могли увидеть сухие верхушки, которые отрезаны?

9.10.2021 10:47
Злая гостья

Под медицинский "клистер" законно вырубили несколько гектаров с разрешения властей. Временщики-вахтовики, их семьи в крае не живут уже.

9.10.2021 11:07
- гость -

"Птенцы гнезда", но не петрова. Колониальная администрация везде в России.

9.10.2021 11:08
- гость -

10:47 об этом и речь, по пню и спилу судить о здоровье всего дерева готовы.
У нас теперь каждому кулику горлодерить можно.
В этом крае все специалистами широкого профиля себя считают

9.10.2021 11:08
- гость -

Люди пришедшие к власти после анти конституционного гос.переворота 91ого говорят что все законно. По их собственных законам, наверное, закон первый - "продавай все что можешь".

9.10.2021 11:08
- гость -

9.10.2021 10:47
Злая гостья
Под медицинский "клистер" законно вырубили

Когда будете там лежать в этом "клистере", будете думать по-другому. Вы, наверное, еще не дожили до этого возраста.

9.10.2021 11:19
- гость -

Кроме КАУ "Алтайлес" есть ведь и другие специалисты,которые могут дать объективную оценку происходящему.

Пусть сотрудники Тигирекского заповедника посмотрят спиленные деревья и участок леса и выскажут свое мнение.

9.10.2021 12:20
гена

Всё нормально, тонем!

9.10.2021 12:22
- гость -

Мертвые сосны и сухостойные на месте, валили хорошие сосны, теперь прикрываются и даже не сомневаюсь, что это замнут.

9.10.2021 13:23
- гость -

Мертвые и сухостойные оставили, чтобы через годик повторить вырубку.
И чисто случайно они снова останутся.

9.10.2021 13:55
- гость -

9.10.2021 11:08
А в 1917 году все было нормально?


Кстати, первые 10 лет правила - чистой воды бывшая партийная номенклатура!
А с двухтысячных - выходцы из КГБ и ФСБ.
Это к вопросу о птичках.

9.10.2021 13:56
- гость -

А лес выработается для американцев - лично Обама купирует.
Просто чтобы скрыть это все маскируется под нашего доброго друга и соседа - Китай.

9.10.2021 13:57
- гость -

Курирует*

9.10.2021 14:00
Илья

Судя по срезам очень даже здоровые.

9.10.2021 15:47
- гость -

Если на глазах людей такое творят, то что они втихаря делают.

9.10.2021 17:27
Гость

Только преступная власть может утверждать, что это законно

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