Крик о помощи: барнаульцы жалуются на вырубку лесов "кубами"

Очередной призыв остановить вырубку лесов в Барнауле появился в социальных сетях 8 октября. На этот раз жители города обратили внимание на поваленные деревья в районе посёлка Кирова.

"Крик о помощи! Поселок Кирова (Булыгино) – ул. Хвойная, ул. Земляничная, вырубают "кубами" лес, не стесняясь, под предлогом санитарной вырубки. В 500 метрах от жилого сектора. Спасите лес!" – говорится в сообщении, которое опубликовал Barnaul 22.

Автор уверяет, что городские леса проданы "Алтайлесу", который сейчас вырубает хорошие деревья: "Комитет по дорожному хозяйству продал "Алтайлесу" городские леса. Как бы ни было обидно, типа всё законно, из больных деревьев мы увидели одно. Обращение в природоохранную прокуратуру рассматривают 30 дней. А зачем они нам нужны через 30 дней?"

А что говорят власти?

Власти города информацию опровергают: леса вовсе не проданы "Алтайлесу", а вырубка происходит законно и как раз в рамках охранного содержания лесов, сообщил amic.ru происходящее заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Иван Гармат.

Он пояснил, что работы ведутся в рамках муниципального контракта на охрану, защиту, воспроизводство между комитетом и КАУ "Алтайлес" (не путать с холдингом "Алтайлес", – прим. ред.).

"В указанном квартале городских лесов с 1 по 15 октября проводят санитарные рубки перестойных суховершинных деревьев. Эти мероприятия направлены в том числе на обеспечение естественного лесовосстановления (молодой подрост сосны). Также специалисты КАУ "Алтайлес" отметили, что на деревьях обнаружено наличие такого паразита, как рак-серянка), – сообщил Гармат.

В 2020 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко запретил промышленную заготовку древесины в ленточных борах, которые расположены в заказниках "Алеусский" (Крутихинский район), "Завьяловский" (Завьяловский район), "Корниловский" (Каменский район) и "Кулундинский" (Тюменцевский район). А ещё ранее – в 2018 году – министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поручил принять меры по сохранению ленточных боров в Алтайском крае. В том числе и через запрет хозяйственной деятельности на особо ценных участках.

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Тогда это вызвало в крае публичное недовольство лесных арендаторов. Они говорили, что лесники и сотрудники лесоперерабатывающих предприятий останутся без работы.