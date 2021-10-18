Резиденты "Бирюзовой Катуни" пожаловались на канализацию и налоговый гнёт

Резиденты "Бирюзовой Катуни" пожаловались на медленный темп развития экономической зоны из-за слабой инфраструктуры, налогового давления и бездействия властей при продвижении туристических услуг. Об этом резиденты ОЭЗ рассказали прокурору Алтайского края Антону Герману, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По словам бизнесменов, объекты в "Бирюзовой Катуни" не могут оперативно подключить к системам водоснабжения и канализации. Также в турзоне до сих пор нет стабильного интернета, а клиентов не всегда получается рассчитать безналично. Резиденты пожаловались, что аварии на электросетях устраняют слишком долго.

Отдельно предприниматели отметили административное давление в виде налоговых проверок. При этом они считают, что необходимо усилить роль краевого управления по туризму и управляющей компании БК в рекламном продвижении туристической зоны.

Ранее сообщалось, что суд выгнал из "Бирюзовой Катуни" две фирмы-пустышки. Одна из них планировала вложить в турзону более 100 млн рублей, однако не вела никакой деятельности.