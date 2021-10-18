Поезд насмерть сбил мужчину на станции в Алтайском крае

Поезд насмерть сбил мужчину на станции Заринск в Алтайском крае. Об этом сообщили в краевом управлении транспортной полиции.

Правоохранители получили сообщение о том, что на станции было обнаружено тело мужчины. Прибывшие полицейские установили, что 45-летний житель Заринска пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

"Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Недопустимо нахождение на объектах транспортного комплекса в состоянии опьянения", – напомнили правоохранители жителям региона.

18-летняя девушка попала под поезд на железнодорожной станции Усть-Тальменская в Алтайском крае. Сельчанка осталась жива, но получила травму ноги.