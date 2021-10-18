"Заинтересованы в процветании Европы": Песков заявил, что Россия никому не угрожает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ищет партнёров в Евросоюзе и ни для кого не представляет опасности. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга. <...> Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасности", – сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Россия – "огромная, сильная страна, которая ищет партнёров".

Ранее президент Владимир Путин рассказал, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году, а также ответил на вопрос о своём возможном преемнике.