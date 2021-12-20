Самозанятые на Алтае заработали 3,8 млрд за два года и уплатили 111 млн налогов

Самозанятые жители Алтайского края за последние два года заработали 3,8 млрд рублей и заплатили налогов 111 млн рублей. При этом число самозанятых в регионе за год выросло в 3,5 раза: с 9,5 тыс. до 32,8 тыс. чел. Об этом 17 декабря в ходе онлайн-конференции рассказал начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.
Евстигнеев отметил, что некоторые индивидуальные предприниматели решили законными методами оптимизировать хозяйственную деятельность и увеличить прибыль, а потому изменили свой статус. Новые условия позволяют вести бизнес, не опасаясь внимания со стороны налоговой и других контрольных органов, подчеркнул начальник управления. Для самозанятых, которые взаимодействуют с физическими лицами, налоговая ставка составляет 4%, для тех, кто работает с юридическими лицами, – 6%.
Чаще всего в регионе статус самозанятых оформляют перевозчики, в том числе таксисты, а также представители сферы IT и бьюти-индустрии.
Ранее Александр Евстигнеев заявил, что, несмотря на экономические проблемы, малый и средний бизнес Алтайского края продолжает развиваться. Чиновник отметил, что увеличение субъектов МСП и их финансовых результатов наблюдается даже по сравнению с "доковидным" 2019 годом.
Комментарии
Типа мы их дрючим-дрючим, а они ещё и развиваются, ещё и короновирус.
Не повод ли это повысить процент налогообложения?
С кем ни поговоришь из друзей - у всех упадок и на грани закрытия! У них же все растет! Однодневок стало огромное количество - их из статистики уберите, и рисованный НДС и все станет по местам, реальную картину в экономике увидите!
11:07
Вот как раз во второй части вашего поста вы чушь порете.
Однодневку на общей системе налогообложения (для НДС) сейчас как раз стало гораздо труднее открыть. Налоговая очень сильно придирается при открытии фирм, знаю это из собственного свежего опыта.
А то, что общая ситуация в экономике не айс - это да, согласен, у многих бизнес идёт гораздо хуже.
Грубо в среднем по 115тысяч р. на человека за два года. Грабить нищих, как мило.
20.12.2021 11:35 в свое время ИП убили. Все позакрывались и ушли в самозанятые. Вангую что скоро и из самозанятых уйдут. Хотя налоговая умеет повышать собираемость налогов с уменьшающейся налогооблагаемой базы. Околозаконными методами.
20.12.2021 14:30 Придется оставшимся делиться прибылью, другими словами отдать последнее.