Самозанятые на Алтае заработали 3,8 млрд за два года и уплатили 111 млн налогов

Самозанятые жители Алтайского края за последние два года заработали 3,8 млрд рублей и заплатили налогов 111 млн рублей. При этом число самозанятых в регионе за год выросло в 3,5 раза: с 9,5 тыс. до 32,8 тыс. чел. Об этом 17 декабря в ходе онлайн-конференции рассказал начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Евстигнеев отметил, что некоторые индивидуальные предприниматели решили законными методами оптимизировать хозяйственную деятельность и увеличить прибыль, а потому изменили свой статус. Новые условия позволяют вести бизнес, не опасаясь внимания со стороны налоговой и других контрольных органов, подчеркнул начальник управления. Для самозанятых, которые взаимодействуют с физическими лицами, налоговая ставка составляет 4%, для тех, кто работает с юридическими лицами, – 6%.

Чаще всего в регионе статус самозанятых оформляют перевозчики, в том числе таксисты, а также представители сферы IT и бьюти-индустрии.

Ранее Александр Евстигнеев заявил, что, несмотря на экономические проблемы, малый и средний бизнес Алтайского края продолжает развиваться. Чиновник отметил, что увеличение субъектов МСП и их финансовых результатов наблюдается даже по сравнению с "доковидным" 2019 годом.