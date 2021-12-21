В Барнауле волонтёры закрасили надписи с рекламой наркотиков

В Барнауле волонтёры закрасили надписи с рекламой наркотических и психотропных веществ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Добровольцы из АлтГУ в рамках акции "Пойдём, закрасим" замазали надписи на стенах домов, заборах и остановках общественного транспорта. Рейд прошёл в Ленинском районе города.

Специалист по работе с молодёжью Краевого дворца молодёжи Константин Бердюгин отметил необходимость проведения такой акции.

"Мы стремимся, чтобы она набирала обороты, чтобы всё больше добровольцев вносили свой вклад в антинаркотическую деятельность", – сказал он.

Ранее сообщалось, что студенты-волонтёры помогли в очистке улиц от снега и наледи.