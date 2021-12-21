В Барнауле волонтёры закрасили надписи с рекламой наркотиков

В Барнауле волонтёры закрасили надписи с рекламой наркотических и психотропных веществ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Добровольцы из АлтГУ в рамках акции "Пойдём, закрасим" замазали надписи на стенах домов, заборах и остановках общественного транспорта. Рейд прошёл в Ленинском районе города.
Специалист по работе с молодёжью Краевого дворца молодёжи Константин Бердюгин отметил необходимость проведения такой акции.
"Мы стремимся, чтобы она набирала обороты, чтобы всё больше добровольцев вносили свой вклад в антинаркотическую деятельность", – сказал он.
Ранее сообщалось, что студенты-волонтёры помогли в очистке улиц от снега и наледи.
Комментарии
В акции "Пойдет закрасим" поучаствовали добровольцы из АлтГУ
а вечером, одевшись неприметно, начинается молодежное движение "Найдем закладку"!
По факту интересно, что годами на гаражах видны надписи про соли, меф, идр. и никто не закрашивает.
Думаю, если бы кто-то нарисовал Навального на трансформаторной будке, привлекли бы не волонтеров, а людей в форме.
Вопрос: борется ли это государство с наркоманией?