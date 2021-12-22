Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан правоохранительными органами. Сейчас градоначальника увезли на допрос, а в его доме и служебном кабинете прошли обыски.

Информация о задержании чиновника появилась утром в среду, 22 декабря. Telegram-канал Znak.com сообщил, что на своём посту 43-летний Алексеенко проработал всего месяц.

Алексеенко занял кресло мэра 17 ноября этого года. Ранее он работал заместителем губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Алексеенко подозревают в получении взятки в размере 1,6 миллиона рублей.

Следственные органы СУ СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело.

Следствие полагает, что, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, он в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья, стоимость которого оценивается в 1,6 млн рублей. За это Алексеенко выдал заключение об отсутствии недостатков в новом многоквартирном доме в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда нарушений.

Ранее в Красноярском крае был задержан вице-спикер Законодательного Собрания Сергей Натаров. СМИ связывают его задержание с уголовным делом в отношении сына зампреда красноярского парламента, которого подозревают в махинациях.