На заседании Госдумы 22 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский подарил книгу "Всё о животных" депутату от КПРФ Валерию Рашкину, который подозревается в незаконной охоте, сообщают "Известия".

Жириновский отметил, что после прочтения "руки не потянутся к ружью".

"Я могу подарить нашему депутату Рашкину про животных книгу. Может быть, он прочтёт, полюбит их и никого убивать не будет", – заявил глава ЛДПР.

2 декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина. 29 октября депутата КПРФ поймали с разделанной тушей лося в лесу в Саратовской области. Сначала депутат заявлял, что нашёл животное уже убитым и решил взять его части домой. Позднее же парламентарий признался в убийстве лося и объяснил, что устал во время выборов и решил отправиться на отдых в фермерское хозяйство своих друзей. Депутат пошёл на охоту в одиночку, где заметил животное, которое спутал с кабаном. Рашкин произвёл два выстрела, а подойдя к месту, понял, что убил лося.

25 ноября Госдума проголосовала за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности по представлению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Оно состояло из двух запросов: о привлечении к уголовной ответственности за незаконную охоту и об административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").