Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей

21 декабря Барнаульская горэлектросеть отметила своё 60-летие. Компания была создана в 1961 году. Сегодня БГЭС – одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибири. Является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Алтайском крае, действует на территории Барнаула и пригородных посёлков. Барнаульская горэлектросеть обслуживает свыше 243 тысяч абонентов, из них более 6000 предприятий.

На протяжении своей истории Барнаульская горэлектросеть неоднократно признавалась лучшим предприятием жилищно-коммунального хозяйства России. В 2020 году БГЭС стала лидером рейтинга энергосбытовых компаний по версии регулятора энергетической отрасли – Ассоциации "НП Совет рынка". Ежегодно входит в престижный рейтинг "400 крупнейших компаний Сибири".

Празднование юбилея Барнаульской горэлектросети состоялось в Алтайском краевом театре драмы. Энергетиков поздравили первые лица края и города, вручив сотрудникам БГЭС 118 наград.

Благодарность за ежедневный труд коллективу Барнаульской горэлектросети выразил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин: "Поддержание имиджа надёжного партнёра требует немало усилий и ответственности. Находясь на передовой работы с самыми требовательными потребителями, АО "Барнаульская горэлектросеть" решает эту задачу, улучшая качество обслуживания юридических и физических лиц, внедряя новые современные сервисы. Профессионализм и небезучастное отношение сотрудников к функциональным обязанностям позволяют успешно достигать целевых результатов, обеспечивая развитие компании".

Юбиляры также не оставили своих абонентов без внимания, вручив им почётную премию "Золотой партнёр". Барнаульская горэлектросеть наградила и поблагодарила номинантов за надёжные партнёрские отношения, высокопрофессиональную работу и плодотворное сотрудничество. Так, в номинации "Предприятия жизнеобеспечения" золотыми партнёрами БГЭС стали Барнаульская теплосетевая компания (генеральный директор Александр Гросс), Барнаульский водоканал (генеральный директор Андрей Полюго), городская больница № 5, г. Барнаул (главный врач Ирина Вильгельм).

Среди бюджетных организаций энергетики наградили Барнаульский базовый медицинский колледж (директор Ольга Бондаренко). В номинации "Малое и среднее предпринимательство" отмечены ООО "Управляющая" (директор Василий Ефремов) и ООО СЗ "Профресурс" (директор Олег Сарайкин). В номинации "Жилищные организации" – ООО УК "Новая Волна" (директор Нина Пилак) и ООО "Жилищная Коммунальная Инициатива" (директор Артём Гефнидер).

"Свой юбилей Барнаульская горэлектросеть встречает в качестве крупнейшего энергетического предприятия Алтайского края, в качестве мощной и надёжной компании с колоссальным производственным опытом. Я с уверенностью могу сказать, что наше предприятие работает по самым современным стандартам обслуживания клиентов, обеспечивает городу надёжное энергоснабжение, а также комфортные условия для проживания и развития бизнеса. Социальная миссия Барнаульской горэлектросети заключается в словах: "С нами всегда светло!" Считаю, что предприятие в полной мере соблюдает возложенные на него функции", – отметил генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Александр Ященко.