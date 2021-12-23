Дизайнера Артемия Лебедева вызвали в Следственный комитет из-за публикации, в которой он нецензурно высказался о святых мощах. Документ от СК Лебедев опубликовал в своём Telegram-канале.

Источник РБК в СКР подтвердил, что следователи проверят на нарушение права на свободу совести и вероисповеданий слова о бесполезности "созерцания мощей". 17 декабря дизайнер в своём Telegram-канале нецензурно отозвался в том числе о преподобном Сергие Радонежском. Лебедев также высказался об останках Ленина, Ким Ир Сена и Мао Цзэдуна, задавшись вопросом, "откуда в народе желание поклониться мёртвому менеджеру".

"Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость?" – обратился Лебедев к СК.

Проверку проведут по ч. 1 ст. 148 УК России ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Данная статья предусматривает штраф в размере до 300 тыс. руб., принудительные работы на срок до одного года либо лишение свободы до одного года.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы. В интервью Ксении Собчак он сказал, что не понимает праздника Победы.